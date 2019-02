El Congreso autoriza a Iglesias el voto telemático hasta el 30 de abril

El Congreso ha autorizado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a votar de forma telemática hasta el próximo 30 de abril, tal y como solicitó a la Cámara con motivo del permiso de paternidad que disfruta en este momento.

El pasado 20 de diciembre Iglesias se despidió del Congreso y asistió al último pleno antes de empezar el permiso para cuidar a sus hijos, que se ha repartido al 50 por ciento con su compañera Irene Montero, quien se reincorporó a la primera línea política en enero.

Fuentes parlamentarias han confirmado a EFE que Iglesias solicitó el voto telemático hasta el 30 de abril y que la Mesa del Congreso se lo ha autorizado, por lo que a partir de febrero -cuando comienza el periodo ordinario de sesiones- podrá votar a distancia sin acudir a los plenos.

La primera ocasión será la próxima semana durante el debate de las 6 enmiendas a la totalidad que la oposición ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha defendido hoy que Iglesias, estando de baja por paternidad, se reuniera el pasado miércoles en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desatascar la negociación de los presupuestos.

"Una persona cuando está de permiso de paternidad no se la traga la tierra. Sigue viviendo, sigue participando de la vida política del país. Una cosa es que una persona esté dedicada al cuidado de sus hijos y otra que se lo trague la tierra", ha insistido.

Durante estas semanas que Iglesias ha estado de permiso de paternidad no ha participado en otros actos políticos de forma presencial, aunque sí ha intervenido en la crisis interna de su partido a través de las redes sociales.

Lo hizo primero con una carta a los militantes después de que Íñigo Errejón le comunicara su decisión de concurrir a las elecciones autonómicas en Madrid con la marca de Manuela Carmena y no la de Podemos.

Posteriormente, el 30 de enero publicó otro mensaje en las redes e intervino vía telefónica durante la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de su partido convocado para intentar zanjar la crisis abierta por la ruptura con Errejón.

Según el procedimiento establecido en el Congreso, el diputado que prevea su ausencia por maternidad, paternidad o enfermedad grave debe solicitar por escrito a la Mesa del Congreso el voto telemático exponiendo y justificando las razones que le impiden el ejercicio de la función parlamentaria, y precisando el tiempo que prevé que se alargue esa situación, en el caso de Iglesias hasta el 30 de abril.

Sólo se autoriza la votación telemática de los asuntos que no sean susceptibles de fragmentación o modificación durante el debate en pleno, lo que significa que no podría aplicarse para el voto de enmiendas parciales a los presupuestos y a cualquier otro proyecto cuyo texto no llegue definitivamente cerrado a la sesión plenaria.