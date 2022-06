El Congreso aprueba hoy el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas para simplificar los trámites

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, la conocida como ley "crea y crece", que busca simplificar los trámites y requisitos para la creación de sociedades y la financiación de las empresas.



La norma ha salido adelante con 261 votos a favor del PSOE, PP, UP, ERC y PDeCAT, entre otros, dos votos en contra y 76 abstenciones.

La ley introduce elementos como la reducción del mínimo de capital social exigido de 3.000 euros a 1 euro, no dar subvenciones a las firmas morosas y la creación de un observatorio de la morosidad que vigilará los plazos de pago.



Durante la tramitación parlamentaria el texto ha sido modificado al incluirse una limitación de responsabilidad a la vivienda habitual del deudor siempre que su valor no supere los 300.000 euros o el deudor hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros. También se ha introducido la obligación de que las sociedades incluyan en la memoria de sus cuentas anuales su período medio de pago a proveedores.



El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, que ha asistido como invitado al pleno, ha afirmado en declaraciones a los medios que "los cambios que se han introducido (en trámite parlamentario) han sido determinantes para hacer que esta ley pueda ser eficaz y eficiente".



Ha destacado que todas las empresas, cuando reciban dinero público, tendrán que certificar que están haciendo pagos correctamente a sus proveedores, que va a ser obligatorio demostrar que los contratistas están pagando a sus subcontratistas y que se publicará anualmente una lista de empresas que hayan incumplido los plazos.



Sin embargo, Cañete ha señalado que la ley podría haber sido más ambiciosa y ha exigido la aprobación de un régimen sancionador que multe a las empresas que se retrasan en el pago a proveedores.