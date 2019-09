Congreso acuerda un mecanismo de control que no verá recorrido parlamentario

El Congreso ha acordado hoy la toma en consideración de una iniciativa para reformar el reglamento de la Cámara y controlar el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios sin rango de ley, pero la iniciativa no tendrá recorrido parlamentario porque las Cortes se disuelven la próxima semana.

Se trata de una proposición de ley impulsada por el PNV, que ha sido respaldada por todos los grupos, excepto Vox, y que propone que el Ejecutivo informe periódicamente del grado de cumplimiento de iniciativas como mociones, resoluciones o proposiciones no de ley aprobadas en la Cámara Baja.

La ha defendido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y ha recordado que ya se discutió en la legislatura pasada sin que los grupos llegaran a un acuerdo.

Hoy, la toma en consideración ha obtenido el respaldo de los grupos y por ello ha instado a que sea apoyada nuevamente en la próxima legislatura ya que considera que "mejoraría la calidad del parlamentarismo" frente a la desafección ciudadana y ha destacado que algunos parlamentos autonómicos, como el vasco, prevén la rendición de cuentas para las iniciativas sin rango de ley.

El diputado del PSOE Odón Elorza se ha preguntado si realmente el Congreso goza de "salud democrática" y ha opinado que una reforma del reglamento con iniciativas de este tipo es "una asignatura pendiente" frente a la "pérdida de prestigio" y de "confianza" de los ciudadanos a la función de la institución parlamentaria.

"...No estamos siendo en este Congreso o en el Parlamento, ejemplares. Entonemos el mea culpa y hagamos un propósito muy serio de enmienda y rectifiquemos todos y todas", ha dicho Elorza, quien ha bromeado al finalizar su intervención, frente a la incertidumbre de la investidura y disolución de las Cortes, al exclamar: "¡Y si no tengo oportunidad, por si acaso, les deseo feliz Navidad!".

Por el PP, su diputada Isabel Borrego, ha apelado a una "reforma con profundidad y consenso" del reglamento de la Cámara y ha lamentado que el hecho de que iniciativas sin rango de ley acaben "en la papelera o en el cajón" genera "frustración" y un parlamento "burlado y ninguneado".

El diputado de Ciudadanos, José Ignacio Prendes, ha criticado que se aprueben iniciativas en el Congreso que luego no se cumplen con la consecuente "frustración" que produce a los ciudadanos, ha recordado que tanto parlamentos autonómicos como el Senado tiene "instrumentos de rendición" y ha tildado de anomalía que el Congreso no lo tenga, antes de proponer "cierta sanción política" en caso de que "los mecanismos de control" no sean cumplidos.

Gloria Elizo, diputada de Unidas Podemos, ha lamentado que las reformas estructurales sobre "regeneración democrática" nunca llegan a "consumarse" y por lo tanto no se sanea la "vida parlamentaria y la calidad democrática" y ha abogado por una reforma del reglamento del Congreso "más amplia".

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticado que una iniciativa de esta naturaleza sea propuesta por el PNV, un partido, ha arremetido, cuya presencia en el Congreso representa "un disparate" y supone "un menoscabo" porque siempre ha pretendido acabar con "la unidad española" y ha indicado que apoyarán iniciativas que no solo se dirijan al control, sino a derogar "leyes que entorpecen la vida de los españoles".