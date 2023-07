PP y JM+ conforman una comisión para "fiscalizar" su acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Jaén

PP y Jaén Merece Más (JM+) ha formalizado la constitución de la comisión mixta que será la encargada de "fiscalizar" su acuerdo de gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Jaén y las 101 medidas con las que ambos partidos se comprometieron en un documento firmado ante notario.

Ha sido el presidente de JM+, Juan Manuel Camacho, quien, en declaraciones a los medios en el Ayuntamiento de Jaén, ha admitido que de esas 101 medidas acordadas "hay muchas a largo plazo que no se van a conseguir evidentemente en estos cuatro años porque afectan a materias de infraestructuras que los técnicos serán los que tengan que marcar tiempos" y porque van a trascender el actual mandato, aunque según Camacho, "esto no quiere decir que no se vayan a cumplir".

Camacho, que ha eludido concretar el tiempo previsto por ambas formaciones para las medidas señaladas a corto, medio y largo plazo, tal y como recoge el acuerdo de gobierno, ha incidido en que "hay una hoja de ruta" y pedirán que "todo se desarrolle". "El corto, medio y largo plazo lo tendrán que tendrán que determinar los técnicos", ha dicho Camacho, que ha argumentado que "hay plazos legales y cuestiones técnicas" que condicionarán los proyectos.

Como una de las primeras acciones marcadas, según Camacho, es lograr de la Junta de Andalucía la declaración de interés autonómico para el proyecto de la Ciudad Sanitaria, así como "la declaración de puestos de difícil cobertura para todos los puestos sanitarios".

Asimismo, Camacho ha mostrado su preocupación por la deuda del Ayuntamiento de Jaén generada "por unos y otros", en alusión al PP y al PSOE y ha pedido "dirimir medidas extraordinarias" por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España para que la ciudad pueda seguir avanzando.

"Vamos a ser beligerantes para que se cumplan los acuerdos", ha dicho Camacho y ha añadido que la idea de la comisión, integrada por los presidentes provinciales del PP y JM+, junto con el alcalde, Agustín González, y el primer teniente de alcalde, Manuel Carlos Vallejo es "exigirnos a nosotros mismos y ponernos fechas".

Por su parte, el presidente provincial del PP, Erik Domínguez, ha manifestado que esta comisión recién constituida supone un ejercicio de "transparencia" y refleja el "compromiso con la ciudad y con esas medidas" recogidas en el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones.

Domínguez ha hecho referencia a las primeras actuaciones que ya se han puesto en marcha por el nuevo equipo de gobierno como es la licencia de obras del centro de salud Alameda, lo que evidencia, según el dirigente popular que "el Ayuntamiento anda y lo hace ensamblado y en bloque" con el objetivo de "sacar a Jaén de esa situación de somnolencia".

Además, ha aludido a las dos visitas que ya se han producido en el Ayuntamiento como han sido la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo. En este sentido, ha avanzado que "va a ser una cascada de visitas" porque "así lo tenemos estipulado" y porque muchas de las medidas acordadas son de carácter supramunicipal que requiere la implicación de otras administraciones.

La comisión mixta que han constituido no tiene fechas estipuladas para reunirse sino que lo harán periódicamente y cuando alguna de las dos partes así lo requiera.