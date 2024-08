El PP ve confirmado un "pacto por la huida" de Puigdemont y cree que Illa hará "seguidismo del independentismo"

Insiste en pedir cuentas a Robles y Marlaska por el "ridículo internacional" de la fuga, que "no fue por dejación de funciones"

La vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular, Carmen Fúnez, considera demostrado que hubo un "pacto por la huida" del expresidente catalán Carles Puigdemont, por lo cual exige explicaciones a ministros del Interior y de Defensa, y también ha señalado que el nuevo Govern de la Generalitat nombrado por Salvador Illa confirma la apuesta de los socialistas por "hacer seguidismo del independentismo".

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, la dirigente 'popular' ha señalado que las personas elegidas por Illa para su gabinete --en el que ha integrado consejeros del ámbito de Unió Democràtica y ERC-- son "secundarias" y que lo "importante" son los acuerdos que tanto el nuevo presidente catalán como Sánchez han sellado con el independentismo.

FECHA DEL REFERÉNDUM

"Y ahí lo que prima es la agenda separatista e independentista", ha subrayado, incidiendo en que de ese programa ya sólo falta por conocer "la fecha de la convocatoria del referéndum o la consulta" a la que ha dado por hecho que los socialistas "también han accedido".

Además, la vicesecretaria 'popular' ha vuelto a denunciar el "bochorno y el ridículo internacional" que supuso, a su juicio, la "inasumible fuga" del expresidente catalán Carles Puigdemont el pasado jueves tras protagonizar un acto público en el centro de Barcelona.

Fúnez ha insistido en que todo esto sucedió con el Gobierno "mirando para otro lado". "No fue dejación de funciones, sino un pacto político en toda regla", ha dicho, tras bautizar lo sucedido como "el pacto de la huida".

"Sánchez llegó al Gobierno por el pacto de Ginebra e Illa ha llegado por el pacto de la huída", ha enfatizado, recalcando que ambos acuerdos tienen en común "impunidad" para Puigdemont y "sillones" para los dos socialistas.

MITIN Y PASEO A CAMBIO DE NO PARAR LA INVESTIDURA

Y es que, a su juicio, la "impunidad" no se ha limitado a la que otorga a los independentistas la Ley de Amnistía sino que también incluye el "paseo" de Puigdemont por Barcelona y su no detención, "a cambio de que no se paralizase el debate de investidura" del primer secretario del PSC.

En este contexto, Fúnez ha vuelto a exigir explicaciones tanto a Sánchez como a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, en su condición de responsables, respectivamente de la Policía y la Guardia Civil --esta última encargada del control de fronteras-- y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La dirigente 'popular' ha indicado que si no dan cuenta de los protocolos y medidas que se activaron ante el anuncio de acto público de Puigdemont, a tenor de los resultados, ambos deberían dimitir. Eso sí, Fúnez ha dejado claro que el PP no "pone en duda en ningún caso que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplan con su obligación".