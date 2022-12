TS confirma prisión permanente por dos asesinatos en una revancha de narcos

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable a un hombre por asesinar a tiros a dos personas y herir a una tercera el 27 de abril de 2017 en un piso de El Prat de Llobregat (Barcelona), en un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales de narcos.

La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, que rechaza el recurso del condenado contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ratificó otra de la Audiencia de Barcelona por dos delitos de asesinato y otro de asesinato en grado de tentativa.

Además, el Supremo ratifica la pena de 20 años de cárcel -que se suman a la prisión permanente revisable- por el intento de asesinato de la persona que quedó malherida y confirma la indemnización de 210.000 euros a los familiares de dos de las víctimas.

La Fiscalía, que atribuyó los crímenes a un ajuste de cuentas entre bandas dominicanas de narcotraficantes enfrentadas por el control de la droga en Barcelona, llevó a juicio a otros tres hombres vinculados a esos grupos criminales, pero el jurado popular los absolvió de los asesinatos por falta de pruebas.

Solo uno de ellos fue condenado a un año y dos meses de prisión por pertenencia a grupo criminal, una pena que ratifica el Supremo.

La sentencia da por probado que el condenado no actuó solo, sino que acudió al piso de El Prat junto a "terceras personas no identificadas" que, una vez les abrieron la puerta, "abrieron fuego contra los allí presentes, actuando con la intención de acabar con su vida o siendo conscientes de que la muerte podría sobrevenir como consecuencia natural de su conducta".

Una de las víctimas murió de un disparo en la cabeza, otra fue alcanzada en la espalda y el cráneo y una tercera acabó herida en el cuello, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

La resolución considera que los fallecidos no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse frente al ataque con armas de fuego, que ocurrió "de forma repentina a inesperada cuando se encontraban en el interior de su domicilio".

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Javier Hernández que considera que no se debía haber impuesto la prisión permanente porque el relato de hechos probados no permite identificar la hiperagravación de pertenencia a organización criminal, que exige el Código Penal para aplicar esta pena.

Él era partidario de una condena de entre 15 a 25 años por asesinato ya que no queda claro que los que efectuaron los disparos fueran miembros de una banda y que el condenado perteneciera a ella, en caso de existir tal banda, o fuera solo un colaborador.