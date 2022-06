El TS confirma 18 años para el matrimonio por el crimen de Baró de Viver

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de 18 años y tres meses de prisión para el matrimonio que en diciembre de 2018 asesinó a tiros a un vecino del barrio Baró de Viver de Barcelona, con quien mantenían disputas, un suceso que derivó en el asalto vecinal a la vivienda de los condenados.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha dictado una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, en la que desestima el recurso de Olga B. S. y Pedro S. M. contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que a su vez había confirmado aquella de la Audiencia de Barcelona.

Este tribunal condenó al matrimonio por un delito de asesinato con alevosía y otro de tenencia ilícita de armas y, además de la pena de prisión, les impuso indemnizaciones para los familiares que suman casi 800.000 euros: 300.000 a la hija, 250.000 a la viuda, 60.000 a cada uno de los padres y 40.000 a cada uno de los tres hermanos.

Para proteger a los familiares, prohibió al matrimonio acercarse a menos de 1.000 metros de sus domicilios o puestos de trabajo y comunicarse con ellos en los 10 años posteriores a su salida de prisión, tiempo que deberán permanecer en libertad vigilada.

El Supremo considera probado que sobre las 22:00 horas del 22 de diciembre de 2018 en la Plaza Baró de Viver de Barcelona, los condenados salieron al encuentro de un vecino del barrio, con quien estaban enfrentados, cuando ésta se dirigía al supermercado.

Ambos se concertaron para dar muerte a su vecino: salieron juntos de casa hacia el domicilio de la víctima y, una vez ante él, la mujer entregó el arma de fuego, para la que no tenían licencia, a su esposo al tiempo que le decía: "mátalo".

De inmediato, éste se acercó a la víctima y le disparó a corta distancia en el pecho para después rematarle con dos disparos en la cabeza, sin que tuviera opción alguna a defenderse.

Tras el asesinato, el matrimonio huyó a casa de unos familiares de la localidad almeriense de Roquetas de Mar, donde fueron finalmente detenidos, y el crimen provocó una oleada de indignación en el barrio, hasta el punto de que los vecinos asaltaron y quemaron el domicilio de los procesados.

El Supremo da credibilidad a los testimonios del juicio, aprecia coherencia en la ponderación del material probatorio y recuerda que la víctima había sido amenazada por el grupo conocido como "los pistolas", al que pertenecía el acusado, y así lo había denunciado.

Por ello, considera "lógico" que el hombre llevara un arma de defensa en la mano, la conocida como "rompecabezas", una empuñadura de cuero de la que cuelga una cuerda que se bifurca en dos, cada una de ellas con una bola de plomo en el extremo, dado que se encontraba "en un permanente estado de alerta por sentirse amenazado", si bien eso "no implica que le diera tiempo a utilizarla".

De esta forma, descarta como verosímil la versión del condenado que admitió haber disparado pero justificando su comportamiento en la necesidad de autodefensa ante un supuesto ataque sorpresivo, porque las testificales y los análisis sobre el cuerpo del fallecido descartaron una previa situación de lucha.

Al respecto, el alto tribunal recuerda cómo la sentencia relata que "la víctima no pudo llegar a utilizar dicho instrumento, y lo que es más importante, los acusados fueron directamente a su encuentro", por lo que "no se trató de un encuentro casual" ya que "fueron a buscarle para matarlo y éste no puedo hacer nada para evitarlo".