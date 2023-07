El PP confía en que "el tiempo" demostrará que nuevo gobierno del Consell "será estable y no retrocederá en derechos"

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha confiado este sábado, durante la constitución de la institución insular, que "el tiempo" demostrará que el nuevo gobierno "será estable y no retrocederá en derechos".

Durante su discurso, Roca ha analizado los resultados electorales de las elecciones del pasado 28 de mayo, donde la mayoría de los ciudadanos de Mallorca "manifestaron claramente que querían un cambio" en el Consell. Un cambio que este sábado se ha hecho posible debido a que el PP y Vox han aunado esfuerzos. Mientras, la izquierda "no asume su derrota y se dedica a dar lecciones". "Recetan mucho pero solo para los otros", ha lamentado la 'popular'.

El acuerdo de PP y Vox para el Consell permitirá tener, en palabras de la portavoz de los 'populares' en la institución, un gobierno insular "estable, eficaz y eficiente", capaz además de "desarrollar un programa de gobierno que permita recuperar la libertad y la calidad de vida perdidos este ocho años".

"Porque sí, el PP fue la fuerza más votada pero no era suficiente par atener un gobierno insular estable, lo que nos ha llevado a buscar un compañero de viaje y lo hemos encontrado en Vox, con quien sumamos hasta 18 escaños", ha explicado Roca, al tiempo que ha criticado que "la izquierda pueda pactar con quien quiera y como quieran, pero el PP no pueda pactar con nadie".

"Para la izquierda no importa cuantos se junten para ir a unas elecciones o formar gobierno y, sin embargo, se permiten cuestionar cualquier acuerdo del Partido Popular, atreviéndose a señalarnos como indignos", ha continuado censurando la 'popular' quien, pese a todo, ha defendido la importancia de "no agachar la cabeza, menos con quienes pretenden dar lecciones de moral sobre con quien es correcto pactar". "Eso lo deciden los ciudadanos y estamos aquí para pedir paso, el paso que nos han otorgado las urnas", ha subrayado.

El PP, ha defendido Roca, "no señala ni insulta, a diferencia de la izquierda, para la que no hay debate, o se está con ellos o contra ellos" a pesar de que "sus anunciados beneficios conseguidos en la institución no han revertido en los ciudadanos". "Sus idas y venidas, su falta de rumbo, sus políticas intervencionistas, su falta de compromiso y desidia han sido su seña de identidad", ha reseñado.

Y, ha añadido, "pese a su discurso del miedo, el tiempo demostrará que ni perdida de derechos ni gobierno poco estable". "El nuevo Consell de Mallorca tendrá un presidente que pintará y mucho, mucho más que la señora Cladera, que ha sido una presidenta insular subordinada al Consolat y a Francina Armengol", ha sentenciado.