NC confía en que el acuerdo PSOE-ERC respete el marco jurídico y lamenta que CC no haya dado aún el sí a Sánchez

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha señalado este viernes que a su formación no le "chirría" el acuerdo del PSOE con ERC dado que "necesariamente debe respetar el marco jurídico y la legalidad vigente", y recalca que es buena señal que haya diálogo para encauzar los problemas políticos. Lamenta asimismo que Coalición Canaria no se haya sumado al acuerdo de NC-PSOE por el que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa tras firmar el acuerdo de su formación con el PSOE que garantiza el voto positivo a la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, el presidente de la formación nacionalista canaria ha explicado que son plenamente conscientes de lo que apoyan, "un Gobierno progresista" que "respetará y desarrollará" la agenda canaria.

Además, ha lamentado que a la firma de este acuerdo, que asegura que cumple con el 95% del programa de la formación, no hayan llegado de la mano de su socio electoral, Coalición Canaria (CC). No obstante, se ha mostrado confiado en que CC no vote en contra

Para Rodríguez, en el seno de CC hay dirigentes "diversos" por lo que tiene la impresión de que "será difícil que voten no" en el Pleno de investidura que arranca este sábado. "Creo que CC no va a votar 'no'. Se situarán en la abstención", ha aseverado, para luego afirmar que si adoptan una posición distinta a la suya, la respetarán y tratarán de mantener la unidad de acción en el Congreso de los Diputados.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))