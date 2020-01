La confesión de Girauta tras su salida de la política con la que deja KO a este diputado del PSC

Los rifirrafes y la tensión son dos ingredientes que han estado muy presentes en las dos jornadas de la sesión de investidura que culminará el próximo martes, cuando Pedro Sánchez será, si no hay sorpresa de última hora, elegido presidente del Gobierno de España. El ambiente caldeado no solo se ha presenciado en los muros del hemiciclo del Congreso de los Diputados. También en las redes sociales se han vivido episodios desagradables y duros reproches.

Prueba de ello ha sido el protagonizado por el diputado del PSOE por Barcelona y miembro destacado del PSC, Arnau Ramírez y el exportavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, que en los comicios del 10 de noviembre no logró obtener representación parlamentaria, siendo uno de los principales dirigentes de la formación naranja a los que perjudicó el mal resultado del partido en las elecciones.

El parlamentario del PSC, desde su escaño, se hizo durante la sesión de investidura una fotografía que publicó en su cuenta de Twitter, en la que se mofaba de la escasa representación de Ciudadanos en la Cámara Baja. 10 diputados frente a los 57 que obtuvo en las elecciones del 28 de abril, apenas seis meses antes.

Qué contrariedad. Una columna me tapa todo el grupazo parlamentario de Ciudadanos. �� pic.twitter.com/aM88DwDM05 — Arnau Ramírez (@arnauramirez) January 4, 2020

La mofa de Ramírez fue contestada por Girauta, que hizo uso del inglés para ningunear al diputado socialista: “Entonces eres tú el que está detrás de la columna, Mr. Nobody”.

Entonces eres tú el que está detrás de la columna, Mr. Nobody. https://t.co/KJscUz07Gn — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) January 4, 2020

Pero el encontronazo no quedó ahí, ya que el diputado del PSC continuó provocando al exdirigente de Ciudadanos. En esta ocasión, Ramírez le recordaba a Girauta que él, pese a ser un ‘don nadie’ (traducido al español), no había perdido su escaño tras las elecciones del 10 de noviembre: “Pues aquí Nobody no ha perdido el escaño, querido”.

Pues aquí Nobody no ha perdido el escaño, querido. — Arnau Ramírez (@arnauramirez) January 4, 2020

El segundo tweet del parlamentario socialista no sentó nada bien a Juan Carlos Girauta, que estalló contra el diputado. Para empezar, rechazó el término cariñoso empleado por Ramírez para referirse al exdiputado naranja. A continuación, Girauta remarcó que no necesitaba vivir de la política para poder trabajar a diferencia de Arnau Ramírez, al que afea, junto al resto del PSOE, haberse abrazado a partidos como Bildu para sostenerse en La Moncloa. Finalmente, Juan Carlos Girauta acusó al integrante del PSC “no tener donde caerse muerto” en caso de perder su escaño en la Cámara Baja.