Conductor que mató a otro circulando en sentido contrario "no recuerda nada"

TRIBUNALES HOMICIDIO

El acusado de causar la muerte de un conductor contra el que chocó frontalmente su vehículo, tras haber recorrido más de 9 kilómetros bajo los efectos del alcohol por la Autovía de la Meseta (A-67), ha declarado hoy que no recuerda nada de lo ocurrido ese día.,"Se que estuvimos en Bilbao y no me acuerdo de más hasta que aparecí en la UVI de Valdecilla", ha testificado el acusado ante el Jurado Popular que desde este martes juzga en la Audiencia de Cantabria al joven de