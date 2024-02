Condenan a Sanidad a indemnizar a una joven con dolores a la que no informaron de riesgos en dos cirugías de espalda

La sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 50.000 euros a una joven a la que no informaron de riesgos en dos cirugías de espalda y sufre dolores como secuela.

Así se desprende de la sentencia, de fecha 6 de febrero de 2024, facilitada por el Defensor del Paciente, entidad que representó a la paciente a través del letrado Ignacio Martínez, perteneciente a sus servicios jurídicos.

El tribunal, tras estudiar el caso, estima parcialmente la demanda al ver que no se informó a la paciente de riesgos de las intervenciones "generando en ella un menoscabo indemnizable". Sin embargo, no ve que las intervenciones no estuviesen indicadas o fuesen mal ejecutadas.

La paciente, de 26 años y vecina de San Vicente del Raspeig, fue sometida en el Hospital General de Alicante a una cirugía de espalda que se llevó a cabo el 17 de junio de 2014 con fijación con tornillos sin que previamente fuera informada de los riesgos y complicaciones a los que se exponía.

Tras la operación, la joven empezó a sufrir episodios de parálisis en sus piernas, pérdida de fuerza e incontinencia urinaria, y tras una nueva intervención se comprobó que dos de los tornillos estaban rotos. La paciente tampoco fue informada sobre los posibles riesgos y consecuencias de esta última operación en la que le retiraron la fijacion vertebral y los tornillos.

Por estos hechos, la joven sufre desde entonces un dolor que la incapacita para desarrollar su actividad laboral y su vida familiar con total normalidad, según ha expuesto la entidad.

El letrado de la joven alegó que su representada no fue debidamente informada, ya que en el expediente no constaba debidamente informada su intervención quirúrgica ni la propia sobre la retirada de fijación y los riesgos vinculados a la misma.

Transcurridos 10 años desde que se produjeron los hechos, la paciente está "contenta" porque se declare que sufrió una negligencia médica, pero ve "completamente insuficiente" la indemnización.

La presidenta de la Asociación de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha denunciado esta "paupérrima" cantidad reconocida por el tribunal "dado que hablamos de daños que han incapacitado a una joven de por vida para desarrollar su actividad profesional y llevar a cabo una vida familiar normal", ha señalado.