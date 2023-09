Condenan por maltrato habitual al joven detenido en Poio tras dispararle en la oreja a un amigo de su ex novia

El Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra, en funciones de guardia, ha condenado por delitos del ámbito de la violencia de género al joven detenido el pasado domingo tras dispararle en la oreja a un amigo de su ex novia.

Este hombre, de 22 años, acudió al domicilio de su ex pareja en A Caeira (Poio, Pontevedra), que estaba acompañada de otro joven de 19 años al que el ex novio disparó. La Guardia Civil le detuvo por esos hechos y pasó la noche en los calabozos de la Comandancia de Pontevedra.

Este lunes el juzgado ha decretado su puesta en libertad y ha dictado una sentencia de conformidad en la que este joven es condenado como autor de un delito de maltrato habitual, tres delitos de maltrato de obra y un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), este individuo ha sido condenado a 14 meses de prisión, a 88 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a 56 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y a 33 meses de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima. La condena de prisión ha quedado suspendida por un plazo de tres años.

El hombre tiene pendiente ahora una causa por el disparo al compañero de piso de su ex pareja. En el juzgado no han recibido el atestado sobre estos hechos, de modo que no pudo tomársele declaración por ellos ni adoptarse ninguna resolución.