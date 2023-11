Condenan al Ayuntamiento de Ourense y al exedil Telmo Ucha por acoso laboral a la jefa de la Policía local

La condena conlleva una indemnización de 30.000 euros y el gobierno local avanza que recurrirá

El Juzgado de lo Social número 1 de Ourense ha hecho pública una sentencia, notificada este jueves, que concluye que el Ayuntamiento ha infringido la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y haber cometido acoso laboral contra la intendente jefe de la Policía Local, por lo que condena a la administración local, así como al exconcejal de Seguridad Ciudadana Telmo Ucha a indemnizar a la afectada con 30.000 euros.

La resolución estima en parte la demanda formulada por acoso laboral contra el Ayuntamiento y el que fuera concejal de Seguridad Ciudadana también con el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y los condena al pago de la indemnización de 30.000 frente a los 190.000 que solicitaba la intendente jefe de la Policía Local, al ya no estar Ucha en el cargo.

En la sentencia, el titular del Juzgado considera acreditado que la demandante "fue objeto de una conducta de acoso por parte del demandado" e "incluso apoyada por el señor alcalde con algunos actos" en los que "en lugar de proteger la salud de la trabajadora cuando presentó denuncia por acoso, realizó manifestaciones públicamente que afectan a la dignidad de la trabajadora".

Para el juez resulta claro que el ayuntamiento ourensano "infringió la normativa de prevención de riesgos laborales", en concreto lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece el deber de todo empleador de proteger a los trabajadores frente a los riesgos.

Asimismo, recoge que infringió lo dispuesto en el artículo 16.3 del mismo texto legal, que establece que "cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores y aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto de detectar la causa de estos hechos".

"EXISTIERON ACTOS DE ACOSO"

El magistrado señala que "existieron actos de acoso" por parte del demandado a la agente, con todo explica que, dado que en la demanda se empiezan a enumerar hechos desde el 2015 y el demandado fue nombrado concejal de Seguridad el 23 de septiembre de 2020, advierte que hay que distinguir entre el periodo anterior a su toma de posesión como edil, y el posterior.

Dentro de este entiende que "existió una primera fase de conflicto laboral y una segunda en la que se aprecian actos constitutivos de acoso".

A lo largo de casi treinta folios se recogen los hechos denunciados, como la publicación en una red social del exconcejal de una caricatura de la intendente desactivando una bomba frente a la jefatura policial o frases del tipo "Por Dios cesen a la incompetente de Barrera ¡ya!" o "inepta de funcionaria", entre otros comentarios.

También se recoge una conversación mantenida el 8 de marzo del 2022, en el que la actora recrimina al denunciado que no le deja realizar sus funciones. "Estamos a quince metros el uno del otro y nunca te diriges a mí, sería más fácil trabajar de otra manera con naturalidad y normalidad", trasladó.

"Tienes que entender la jerarquía, tienes que saber que en la pirámide está el alcalde, después yo y a continuación tú. Si lo entiendes todo irá bien", recibió como respuesta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Entiendo perfectamente la jerarquía, pero soy la responsable del cuerpo y no me permite trabajar, cada uno tiene su cometido y funciones", reprochaba ella.

En relación a esa conversación figura un mensaje enviado por el denunciado a la denunciante esa misma noche. "Va a costar algo reconducir todo, pero me van a sobrar días en lo que queda de mandato (...) no me obligues a ponerme en modo DO-Democracia Ourensana, partido del que formaba parte- y te aseguro que todo saldremos ganando, tú más que nadie", señalaba.

PIDIÓ LAS LLAVES DE SU DESPACHO

También consta en la sentencia lo sucedido el 25 de abril del 2022, en esa jornada la intendente causó baja por migrañas y el que por entonces era concejal de Seguridad Ciudadana pidió las llaves de su despacho para poder acceder.

No se sabía dónde estaba la copia de las llaves, por lo que días más tarde una agente se personó en la casa de la intendente con un requerimiento firmado por el edil para informarla de que se produciría la apertura de su despacho y la instaban a retirar sus efectos personales.

Tras estos sucesos la intendente presentó un escrito oponiéndose y presentó denuncia en el Ayuntamiento por acoso laboral.

Después de todos estos sucesos y tras numerosos comentarios y referencias en las sesiones plenarias a su persona y trabajo, también recogidos en la sentencia, la intendente padeció un trastorno ansioso depresivo reactivo a problemática laboral, del que tuvo intervención sanitaria, y "mejoró" después de que el demandado dejase de ocupar el cargo de concejal.

RECURSO Y MOCIÓN DE URGENCIA DEL BNG

Contra la sentencia cabe presentar recursos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el Ayuntamiento ya ha adelantado que lo hará. Entiende que la sentencia "se centra en el proceder de Telmo Ucha, no del Ayuntamiento", por lo que dicen "discrepar" y presentarán recurso.

Asimismo, tras conocerse la sentencia, el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego ha adelantado que presentará en el pleno de este viernes, por vía de urgencia, una moción relativa a la "reaprobación del alcalde".

En el texto instan al regidor a mostrar sus disculpas a la intendente de la Policía Local públicamente, así como a los vecinos de Ourense en su conjunto "después de ser condenado el Ayuntamiento por un delito de acoso laboral".

A mayores, piden sufragar con cargo a su patrimonio personal los gastos y las indemnizaciones derivadas de la sentencia judicial.