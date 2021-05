Condenan a 2 años a empleado de banco que robó 254.800 euros por su ludopatía

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a dos años de cárcel al empleado de una sucursal bancaria que se apropió de 254.800 euros de la entidad en la que trabajaba "acuciado por las deudas" generadas por la "adicción al juego que padecía".

El procesado se aprovechó de que era el responsable del arqueo diario del cajero automático de la oficina para apoderarse "periódicamente" de "diversos importes económicos" entre abril y octubre de 2019, que no obstante restituyó luego íntegramente a la entidad junto a los intereses y otros gastos causados.

Durante la vista por estos hechos, celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, el inculpado confesó lo sucedido y se mostró conforme con la petición de penas de la Fiscalía, que accedió a aplicarle las atenuantes de ludopatía y de reparación del daño causado como responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de apropiación indebida.

No obstante, el hombre, que también deberá abonar una multa de 450 euros, no ingresará en prisión ya que la pena de privación de libertad le fue suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir en los dos próximos años.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, el procesado se sirvió de su trabajo para, "con ánimo de obtener un beneficio económico y en perjuicio de la entidad bancaria", conseguir sumas de dinero "con las que atender a su compulsión patológica" a hacer apuestas deportivas.

De esta manera, se sirvió de que debía hacer diariamente el arqueo del cajero automático y cuadrarlo con el resto de los movimientos del mostrador y de la caja fuerte de la sucursal para realizar "anotaciones ficticias en los estadillos y documentos de control de la entidad".

Con este método, impedía que el banco "pudiera tener un conocimiento y dominio real sobre las existencias y cuantías monetarias existentes en la sucursal" y evitaba que la entidad "pudiera percibir la ausencia de las sumas de las que se iba apoderando de forma repetida merced a dicho artificio".

Una vez iniciado el procedimiento judicial por estos hechos, el servicio de psiquiatría forense confirmó que el hombre padece "un trastorno adictivo por juego patológico con repercusión personal y social que determina una afectación moderada de sus facultades volitivas".

Unos meses antes, el acusado ya había acudido a una asociación para la rehabilitación de la ludopatía y otras adicciones en la que asiste a terapia de forma periódica. Asimismo, solicitó su inclusión en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.