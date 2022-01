Condenados a ocho años dos jóvenes que en una misma noche cometieron en Valladolid cuatro robos con un machete

El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha impuesto una condena de ocho años, quince meses y un día de cárcel a dos jóvenes que en una misma noche en junio de 2021 y en distintos escenarios de la capital cometieron cuatro robos, uno de ellos en grado de tentativa, al abordar con un machete a cinco víctimas, una de las cuales resultó herida por arma blanca en el muslo.

La condena es fruto del acuerdo alcanzado entre el fiscal del caso y las defensas de ambos condenados, W.A.L. y M.J, de 21 y 22 años, respectivamente, el primero de ellos de origen dominicano, que han aceptado la referida condena privativa de libertad--incluye las indemnizaciones correspondientes a las víctimas--como autores de cuatro robos, uno de ellos en grado de tentativa, con violencia, intimidación, uso de instrumento peligroso y un quinto delito de lesiones con uso de arma o instrumento peligroso.

En todos los casos se les aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que ambos han consignado la totalidad del importe de la responsabilidad civil, en concreto 4.781,21 euros, antes de la celebración del juicio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

NO CUMPLIRÁN MÁS DE SEIS

A pesar de los más de ocho años acordados para cada uno de ellos, la pena finalmente a cumplir será de seis años y tres días por tratarse del triplo de la pena más grave impuesta, de conformidad con el artículo 76 de Código Penal.

Pero además, en el caso del dominicano, el fallo establece que una vez cumpla tres cuartas partes de la condena o acceda al tercer grado de clasificación será expulsado de España y no podrá regresar antes de diez años.

La noche de asaltos se inició sobre las 04.22 horas del día 26 de junio de 2021 cuando las víctimas, J.B.D. y su amiga C.G.H, se encontraban sentadas en un banco de la Plaza de la Cúpula del Milenio y los condenados, actuando de común acuerdo y con la intención de obtener un inmediato beneficio patrimonial, se dirigieron hacia ellos.

Una vez allí, W.A. pidió al varón un cigarro y cuando éste le contesto que no tenía, el dominicano esgrimió un machete de quince centímetros de hoja, lo colocó a la altura de su cintura y pidió a la pareja todo el dinero, ante lo cual ella le entregó los 8 euros que tenía.

Acto seguido, ambos asaltantes se dirigieron a la calle Dos de Mayo de Valladolid, donde se encontraba otro varón, J.P.M, y uno de los acusados le preguntó si tenía una 'papela', a lo que el interpelado contestó que no fumaba. El otro acusado le pidió un cigarrillo industrial y de nuevo la víctima le dijo que no fumaba y que no portaba mechero, momento en el que los condenados le agarraron por la espalda.

Cuando la víctima intentó salir corriendo, los acusados le arrancaron la sudadera y la camiseta y le empujaron contra la pared y cada uno de los ellos le sujetó por un hombro. W.A. le colocó entonces el machete a la altura del vientre, dijo al otro que le registrase y finalmente se llevaron su cartera que contenía 60 euros.

LOGRA HUIR DE SUS ASALTANTES

No contentos con ello, los dos asaltantes se dirigieron a la calle San Ignacio, donde se encontraba D.G.C. y, con el mismo 'modus operandi', le 'invitaron' a que les diera todo tras empujarle y tirarle al suelo. En esta ocasión, la víctima logró zafarse y huir pese a que W.A. sacó de nuevo a 'pasear' su machete.

Su cuarto robo esa noche tendría por escenario inmediatamente después la calle Angustias, donde A.I.V.B. salió peor parado que los anteriores ya que fue alcanzado en la cara interior del muslo derecho por la cuchillada asestada por W.A, después de que el lesionado forcejeara con el otro condenado al negarse a entregar todo lo que llevaba.

Pese a su resistencia, los dos asaltantes se hicieron con la cartera donde llevaba 80 euros, el DNI, el carné de conducir, un bonobús y un cupón de la once.

Como consecuencia de la agresión, A.I.V.B, de 30 años, sufrió una herida incisa de seis centímetros en la cara lateral de muslo derecho que afectó a la grasa subcutánea y al músculo.