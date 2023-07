Condenado Villarejo a 19 años de cárcel en la primera sentencia del caso Tándem

La Audiencia Nacional ha condenado a 19 años de cárcel al comisario José Manuel Villarejo por revelación de secretos de empresa en la pieza Iron y de particulares en la pieza Land, así como por falsedad en documento mercantil.

Se trata de la primera sentencia contra Villarejo en el denominado caso Tándem, en la que los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional le han absuelto de cohecho en las citadas piezas y de extorsión en grado de conspiración en la tercera enjuiciada, llamada Pintor.

En el denominado caso Tándem se investiga la contratación de la empresa de Villarejo, Cenyt, para realizar determinados encargos.

En total, han sido juzgadas 26 personas, además de Villarejo, entre ellos su socio Rafael Redondo, quien ha sido condenado a 13 años de cárcel por los mismos delitos que el comisario.

Otras nueve personas han sido condenadas a penas de entre tres meses y 2 años de prisión, mientras que 16 han sido absueltas, entre ellas la esposa de Villarejo, Gema Alcalá, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil, además de los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla. En el caso de Enrique García Castaño, se le excluyó del juicio por enfermedad.

La sentencia, de 351 páginas, considera que no se puede condenar por cohecho puesto que no se dan los requisitos de este tipo penal dado que los actos llevados a cabo por Villarejo no los realizó en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas.