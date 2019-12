Un condenado por la violación múltiple de Manresa no va a la vista de prisión

(Actualiza la NA3096 con más datos)

Uno de los cinco autores de la violación múltiple de Manresa, condenados en octubre a penas de prisión de entre 10 y 12 años, no ha asistido a la vista ante el juez celebrada esta mañana para decidir su ingreso en prisión preventiva, por lo que la Fiscalía ha pedido que se le ponga en búsqueda y captura.

A la vista, que ha tenido lugar en la sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona, sí se han presentado los otros dos condenados que estaban citados, Bryan M. y Maikel P., para los que la Fiscalía y la acusación particular han pedido también el ingreso en prisión preventiva, según han informado fuentes judiciales.

La sala no resolverá la solicitud de prisión y la de búsqueda y captura del condenado ausente hasta la semana que viene, cuando están citados a una vista similar los dos condenados restantes que completan el grupo de cinco personas que fue condenado por abuso sexual de una menor en octubre de 2016.

Por la violación, ocurrida en una fiesta en una casa abandonada a las afueras de Manresa, los cinco autores fueron juzgados y condenados como responsables de un delito de abuso sexual mediante una sentencia que relataba que todos ellos "penetraron vaginalmente a la víctima" aprovechándose de que esta "se encontraba bajo los efectos del alcohol".

El abogado de Yordanis J, el condenado que no se ha presentado, sí ha asistido a la vista y ha dicho que "desconoce" los motivos por los que su cliente no ha comparecido ante la Audiencia, aunque según la ley tenía obligación de hacerlo.

Otro de los condenados también estaba citado hoy pero su declaración ha sido aplazada a la semana que viene porque su abogado no podía acudir hoy a la vista por cuestiones de agenda.

La vista se ha celebrado a instancia de la Fiscalía que, según fuentes jurídicas, considera que a la espera de la resolución del recurso interpuesto contra la sentencia, los condenados deben entrar en prisión porque "existe un riesgo de fuga, hay una sentencia condenatoria, los delitos imputados son graves y la medida otorgaría más protección a la víctima".

Las defensas, por el contrario, han pedido en la vista que se desestime la petición de prisión preventiva y que, en su lugar, se acuerde el mantenimiento de las medidas cautelares que los condenados ya vienen cumpliendo desde que empezó la investigación del caso: orden de alejamiento respecto a la víctima, retirada del pasaporte y presentarse en el juzgado cada semana.

La vista ha empezado a las 10:00h de la mañana y ha sido rápida. Los condenados, en el uso de la palabra, han reivindicado su inocencia y el tribunal les ha recordado que lo que hoy se dirimía no era su culpabilidad sino las medidas cautelares que se imponen mientras se está pendiente del recurso y la sentencia no sea firme.

Finalmente, la sala ha anunciado que no tomará una decisión hasta la semana que viene, cuando hayan declarado los dos componentes del grupo que faltan por comparecer ante el juez.

Las defensas de Bryan M. y Maikel J., a la salida de la vista, han expresado su confianza en que la sentencia del recurso absuelva a sus clientes de las penas de 12 años de cárcel y han recordado que en el proceso "no se obtuvo ninguna prueba de ADN que les vinculara con la víctima" y que incluso Maikel J., al terminar la fiesta donde se produjo la violación, "llevó a casa en su coche a la víctima y a la testigo de cargo que les señaló como autores de la violación".

Fuentes de la defensa reconocen que en la fiesta en la que se produjo la violación "algo pasó", pero no "lo que dice la sentencia".

La Fiscalía y la acusación particular, por su parte, también han recurrido la sentencia al entender que, siguiendo la doctrina que el Tribunal Supremo estableció respecto del caso de la manada de Pamplona, debe considerarse como agresión sexual y no abuso sexual aquellos actos en los que la víctima no puede mostrar su rechazo o consentimiento por encontrarse bajo los efectos del alcohol.

El recurso se encuentra ahora pendiente de resolución por parte de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. /