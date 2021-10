Condenado a 23 años de cárcel por asesinar a su vecino en Ciudad Real

La presidenta del tribunal del jurado que juzgó en Ciudad Real al hombre acusado de matar con unas tijeras a uno de sus vecinos en enero de 2020, en el barrio de Los Rosales ha condenado al procesado a una pena de 23 años de prisión como autor de un delito de asesinato.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la magistrada condena al procesado F.P.S.H.A. como autor de un delito de asesinato sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a 23 años de prisión por matar a su vecino I.A.G.G. la noche del 29 de enero de 2020, así como ha indemnizar con 180.000 euros y con 16.000 euros, respectivamente, a la viuda y a la hermana del fallecido.

También le impone una pena de diez años de libertad vigilada, una vez cumplida la prisión.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha sido dictada después de que hace unas semanas el jurado popular considerara a F.P.S.H.A. culpable de un delito de asesinato con ensañamiento.

Según se indica en la sentencia, I.A.G.C. no pudo apercibirse de que su agresor llevaba unas tijeras y se vio sorprendido por los hechos, por lo que no tuvo posibilidad de defenderse del acometimiento, en cuanto no pudo moverse para esquivar las puñaladas o huir.

Además, se determina que el acusado actuó no solo con la intención de causarle la muerte a I.A.G.C., sino de aumentar deliberadamente el dolor que le estaba produciendo, buscando también asegurarse su impunidad al cometer el hecho, aprovechando la noche, oscura, y apagando parcialmente el sistema de alarma. EFE

