Condenado a un año por delitos de odio y de lesiones a dos extranjeros

La Audiencia de Valencia ha condenado a un año de prisión a un hombre que agredió e insultó a dos extranjeros, hechos por los cuales el fiscal pedía siete años de cárcel, al calificarlos como un delito de odio y dos de lesiones.

La sentencia se basa en el acuerdo de conformidad al que han llegado acusación y defensa antes de la celebración del juicio, en virtud del cual el acusado acepta la realidad de los hechos presentados por la acusación, manifiesta su arrepentimiento y también su voluntad de reparar el daño, demostrada mediante un acuerdo económico con las víctimas, al tiempo que la acusación rebaja la pena a un año de cárcel en total.

Los tribunales suspenden el ingreso en prisión cuando la condena no supera los dos años de cárcel y no existen otras circunstancias que lo desaconsejen. La defensa ha argumentado que su cliente no tiene antecedentes, por lo que no se producirá el ingreso en prisión si no comete nuevos delitos.

El reo agredió a dos personas e insultó a una de ellas, a la que llamó ruso de mierda. Los hechos comenzaron a las diez y media de la noche del 14 de julio de 2020 cuando el condenado se dirigió a la primera de las víctimas, que estaba sentada en la terraza de un bar de Valencia, y le dijo ruso de mierda, márchate a tu puto país.

Tras ello, le golpeó con una jarra de cerveza y con una pizarra en la cabeza, impacto que dejó inconsciente al perjudicado. Instantes después entró en otro bar, le espetó a su propietario que los chinos no debían estar trabajando en España y le golpeó con un botellín en la oreja.