Condenada docente a 4 años y 8 meses cárcel por trato vejatorio a niños de una guardería

Don Benito (Badajoz), 30 oct (EFE). Una maestra de 47 años ha sido condenada a cuatro años y ocho meses de prisión por trato vejatorio a cinco niños menores de dos años de una guardería de la localidad pacense de La Coronada.

La sentencia de conformidad, tras el juicio celebrado este lunes en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Don Benito, recoge una pena de prisión de diez meses por niño, según ha explicado el abogado de la defensa, Jesús Carretero Casillas, letrado de Villanueva de la Serena.

Los hechos sucedieron en 2018, momento en el que una de las docentes de la guardería "La Noria", titularidad del consistorio, manifestó a las madres de los menores el trato vejatorio que estarían sufriendo sus hijos, de apenas dos años, por parte de la condenada.

Fueron los propios familiares, que ya lo sospechaban porque sus hijos presentaban, en algunos casos, cuadros de estrés, quienes interpusieron la denuncia ante la Guardia Civil y el Ayuntamiento de La Coronada apartó de su puesto a la ahora condenada.

La maestra ha sido condenada también a dos años de inhabilitación del ejercicio de la docencia, así como a compensar económicamente a cada menor con la cuantía de 1.000 euros (5.000 euros en total).

La acusación particular solicitaba un año y ocho meses de prisión por cada uno de los menores afectados y, en un principio la acusada no entrará en prisión, al no tener antecedentes penales. EFE

