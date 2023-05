Condeduque acoge del 20 al 21 de mayo el estreno en Madrid de 'Gala', propuesta experimental e inclusiva de Jérôme Bel

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá entre los próximos 20 y 21 de mayo el estreno en Madrid de 'Gala', una propuesta experimental e inclusiva de la mano del coreógrafo Jérôme Bel, que contará en escena con un nutrido elenco de actores y actrices profesionales y no profesionales.

Al inicio de 'Gala', Bel presenta al público una serie larga de diapositivas que muestran escenarios vacíos, desde abigarrados escenarios de grandes casas de ópera a sencillos 'tablaos' de teatros de barrio.

Según destaca la organización, la insistencia en presentarlos vacíos empuja de forma automática a que el espectador se pregunte: "¿Quién puede habitarlos? ¿Quién tiene permiso para acceder y quién no? ¿Qué significa la representación escénica? ¿Qué es lo distintivo que tiene un artista: la técnica, la belleza, el peso, el color?"

Así, en cada lugar donde se presenta se escoge un variopinto y heterogéneo grupo de ciudadanos sin experiencia escénica previa que, tras un entrenamiento que no requiere técnica ni estudios previos, va a "reclamar su derecho como ser humano de bailar para ser visto".

Toda esta investigación tuvo su punto de arranque en 2001 cuando estrenó 'The Show Must Go On', caracterizada por su espontaneidad y al mismo tiempo, calculada sencillez.

Jérôme Bel (París, 1965) muestra una preocupación por la democratización del escenario, una constante que lo ha alejado de las grandes estrellas, pero también, poco a poco, del bailarín profesional común.