Conde-Pumpido explica a la Comisión de Venecia cómo impugnar leyes en el TC pero no se pronuncia sobre la amnistía

Aclara que "en el momento actual" no procede pronunciarse porque no hay ni ley aprobada

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha recibido este viernes a la delegación de la Comisión de Venecia encargada de redactar un informe sobre la proposición de ley de amnistía para el Senado, si bien lo ha hecho por "razones de cortesía". Así, les ha explicado cómo impugnar leyes ante el TC pero no se ha pronunciado sobre la futura ley, aclarando que "en el momento actual" no procede porque no está ni aprobada.

La Comisión de Venecia inició el jueves una visita a España que concluirá este viernes para mantener una ronda de contactos a fin de elaborar el informe que el Senado le pidió sobre la proposición de ley de amnistía, que acaba de retomar su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados después de que Junts dejara caer el texto actual para empujar al PSOE a blindar por completo el terrorismo y la alta traición.

Según ha informado la corte de garantías en una nota, la reunión ha tenido lugar "por razones de cortesía institucional", "dada la excelente relación que mantiene el Tribunal Constitucional con este órgano consultivo del Consejo de Europa desde hace décadas".

Conde-Pumpido ha explicado a la delegación europea "el funcionamiento del control constitucional que (el TC) ejerce 'a posteriori' de las leyes aprobadas por el Parlamento".

Les ha detallado que, para cuestionar la constitucionalidad de una ley, hay dos vías. Por un lado, el recurso de inconstitucionalidad, cuya legitimación corresponde, entre otros, al presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados y otros tantos senadores. Y, por otro lado, la cuestión de inconstitucionalidad, que solo pueden plantear jueces y tribunales.

El TC ha indicado que, "durante el encuentro, no se ha planteado ninguna cuestión relativa al contenido o la tramitación de la proposición de ley orgánica sobre la amnistía".

Conde-Pumpido les ha trasladado que "el Tribunal Constitucional no puede, en el momento actual, realizar ningún pronunciamiento sobre cuestiones referidas a este asunto, en tanto que la ley aún no ha sido aprobada por el Parlamento y no existe ningún recurso contra la misma ante el TC".

Por parte de la Comisión de Venecia, han asistido a la reunión su directora, Simona Granata-Menghini; su secretario general, Pierre Garrone; y los relatores Martin Kuijer (Países Bajos), Marta Cartabia (Italia), Philip Dimitrov (Bulgaria), Regina Kiener (Suiza) y José Luis Vargas Valdez (México).