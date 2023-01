¿Conde-Pumpido o Balaguer? Comienza la carrera por la presidencia del Tribunal Constitucional

Los magistrados del Tribunal Constitucional, incluidos los cuatro nuevos que han tomado posesión de sus cargos este mismo lunes, se reunirán el martes por bloques (progresista y conservador) para decidir a qué candidato impulsarán a la hora de elegir el próximo presidente de la corte de garantías. Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos progresistas, aspiran al cargo que se determinará en el pleno convocado para el próximo miércoles 11 de enero por el presidente en funciones, Ricardo Enríquez.

Se da por hecho que los cuatro conservadores no votarán por Conde-Pumpido, fiscal general del Estado durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, y que sus votos irán a Balaguer, una magistrada con una ideología reconocida progresista y vinculada con el feminismo, pero alejada del foco de los partidos políticos. Y en cuanto a los cinco progresistas, exceptuando a los dos contendientes, la tendencia apunta a apoyar a Conde-Pumpido con la duda de si María Luisa Segoviano, recién llegada al TC, hará lo mismo.

La presidencia es un puesto clave porque controla los tiempos de los asuntos a manejar que, en esta nueva etapa, abordará la agenda social de Sánchez: desde la eutanasia a la ley Celáa, la ley de la Infancia o el ingreso mínimo vital, con el polémico recurso del aborto parado en el tribunal de garantías 12 años y aun sin fecha para resolverlo.

El TC ha completado este lunes su renovación parcial con la entrada del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez, propuestos el 29 de noviembre por el Gobierno; junto a María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y César Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, designados el 27 de diciembre por el Consejo General del Poder Judicial.

Su desembarco en el Constitucional ha provocado un vuelco desde una mayoría conservadora de 6 a 5 a una progresista de 7 magistrados frente a 4, un nuevo equilibrio de fuerzas que garantizará que el presidente saliente, Pedro González-Trevijano, sea sustituido por un magistrado progresista. Todo hace pensar que desde el ala progresista se proponga un único candidato, si bien en estos momentos el escenario está abierto porque ambos parecen dispuestos a dar la batalla por la Presidencia del TC.

Los cuatro magistrados del bloque conservador se inclinan por apoyar a Balaguer, lo que daría a la magistrada al menos cinco votos, de modo que la pugna se sitúa en el seno del sector progresista, donde el posicionamiento de Campo, Díez y Segoviano será determinante.

¿Otra polémica?



El miércoles también se votará, con las mismas reglas, al nuevo vicepresidente. La norma no escrita que se ha venido aplicando en los últimos años marca que recaiga sobre un magistrado del bloque minoritario. Si se respeta que sea el de mayor antigüedad, sería el mismo Ricardo Enríquez quien ejerciera el nuevo cargo. No obstante, se rumorea que si el sector conservador no vota por el candidato progresista, romperá el acuerdo tácito y, en consecuencia, la nueva mayoría podría adjudicar el cargo de 'número dos' a uno de sus miembros.