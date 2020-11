Condé afirma que las últimas elecciones fueron "una de las presidenciales mejor organizadas en África"

Anuncia la detención de "mercenarios" y critica la postura de varios países de la región

El presidente de Guinea, Alpha Condé, ha vuelto a rechazar las denuncias de fraude expresadas por la oposición tras su victoria en las últimas elecciones y ha subrayado que la votación "ha sido una de las elecciones presidenciales mejor organizadas en África".

"Pese a todas las amenazas, el pueblo de Guinea se movilizó masivamente. Las mujeres y los jóvenes votaron de forma masiva", ha señalado, antes de dar la gracia a "la totalidad de Guinea" por su participación en los comicios del 18 de octubre, según ha informado el portal guineano de noticias Visión Guinée.

Así, ha manifestado que "la población de Guinea ha demostrado no sólo su voluntad, sino su determinación a la hora de defender su soberanía". "Desde 1958, la población ha demostrado que en Guinea es ella la que decide, no ningún otro. Lo ha demostrado de nuevo", ha remachado.

Condé ha anunciado además el arresto de 22 "mercenarios" en el país y ha criticado a algunos países de la región por sus presuntas acciones contra Conakry. "Conocemos a todos los que quieren incendiar Guinea", ha dicho, sin apuntar directamente contra nadie.

"Nuestro país no ha conocido nunca una rebelión ni una guerra civil. Nunca ha habido un golpe de Estado en Guinea. El presidente Sékou Touré se murió al poder, igual que el presidente Lansana Conté", ha apuntado. "Conocemos a todos los que imaginan que nuestro Ejército puede ser entrenado y no quieren que Guinea avance. También conocemos a otros países cómplices", ha añadido.

"Lo que nos interesa es que Guinea avance. Miramos hacia adelante, no por el retrovisor, pero no somos engañados. Los presidentes van y vienen, pero los pueblos permanecen", ha sostenido. "No me dedico a acusar a un jefe de Estado u otro. Yo me iré, pero el pueblo de Guinea va a continuar", ha manifestado.

En este sentido, ha argumentado que "si Francia y Alemania, que vivieron tres guerras en un siglo, están hoy en la Unión Europea (UE) y tienen la misma moneda, no hay motivos para que Guinea y los vecinos no puedan tener una moneda única y una integración económica". "Esa es mi batalla", ha dicho.

El presidente guineano ha asegurado además que la gubernamental Asamblea del Pueblo de Guinea (RPG-Arc en ciel) "no tiene enemigos" y se ha mostrado a trabajar "con todos los que quieran que Guinea avance". "La impunidad ha terminado, el amiguismo ha terminado, el nepotismo ha terminado, la malversación de bienes ha terminado", ha recalcado.

"Hay personas que han cometido crímenes. Es necesario que sean juzgados, ya sean de la mayoría (política) o de la oposición", ha apostillado Condé, tal y como ha recogido el citado portal.

DECISIÓN DEL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional de Guinea ratificó el sábado la victoria de Condé, en una decisión que acredita un controvertido tercer mandato, en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición.

De esta forma, el organismo ratificó los resultados publicados dos semanas antes por la comisión electoral, que dio un 59,5 por ciento de los votos al presidente, por el 33,5 por ciento recabado por el principal candidato opositor, Cellou Dalein Diallo, quien se autoproclamó vencedor el 19 de octubre.

Sin embargo, un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron a finales de octubre que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se correspondían con lo que ha pasado en las urnas" y varios de ellos, incluido el propio Diallo, presentaron recursos al Constitucional.

NUEVAS PROTESTAS

Diallo, líder de la Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD), rechazó la decisión del Constitucional e hizo el domingo un llamamiento a una huelga en la capital, Conakry, y su área metropolitana, "para protestar contra el robo electoral y exigir que se respete la verdad de las urnas".

Por su parte, el opositor Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) ha señalado que Condé ya no es presidente del país y ha asegurado que "seguirá movilizando a la población, ya que el exjefe del Estado no entregará el poder a los guineanos".

"Lleve el tiempo que lleve, haremos todo lo posible para que abandone el poder", ha señalado el responsable de estrategia y planificación de la formación, Sékou Koundouno. "Iremos hasta el final de nuestro combate, sea cual sea el precio a pagar", ha remachado.

Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo cifró el jueves en 20 los muertos en incidentes violentos desde que se celebraron los comicios.

Condé llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Conté y, para optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda constitucional aprobada en referéndum en medio del boicot opositor.