Concha Andreu (PSOE), única candidata a presidenta del Gobierno de La Rioja

La socialista Concha Andreu ha sido la única candidata a presidenta del Gobierno riojano propuesta este lunes en la ronda de conversaciones iniciada por el presidente del Parlamento, el socialista Jesús María García, con los portavoces de la Cámara de cara a un próximo pleno de investidura.

García se ha reunido con los portavoces parlamentarios del PSOE, Raúl Díaz; del PP, Jesús Ángel Garrido; de Ciudadanos, Pablo Baena; y del Mixto, Henar Moreno, diputada de IU en Unidas Podemos (UP), quien ha expresado su apoyo a Andreu.

Sin embargo, los votos de los quince escaños socialistas y el de Moreno, tras el acuerdo programático alcanzado entre PSOE e IU, no son suficientes para que Andreu sea investida presidenta del Ejecutivo regional tras 24 años de mayoría del PP.

Andreu necesita el apoyo de la otra diputada de Unidas Podemos, Raquel Moreno, con la que el PSOE prevé negociar en los próximos días.

Los doce diputados del PP y los cuatro de Ciudadanos ya han anunciado su voto en contra de Andreu, quien se reunirá con el presidente del Parlamento este martes dado que el próximo sábado, día 13, finaliza el plazo para fijar una próxima fecha del pleno de investidura.

En declaraciones a los periodistas, Díaz ha pedido diálogo a Podemos para pactar la investidura de Andreu y que "no regale su voto a la derecha", por lo que le "tiende la mano", sin poner "líneas rojas", para alcanzar un acuerdo.

Ha recordado que es responsabilidad de Podemos "cada segundo" que el presidente del Gobierno de La Rioja en funciones, el popular José Ignacio Ceniceros, pasa en el Ejecutivo.

Garrido ha avanzado que el PP no presentará un candidato a la investidura porque la aritmética parlamentaria lo hace inviable y ha adelantado que su grupo no apoyará a "un gobierno de extrema izquierda respaldado por la señora Andreu y que cuente entre sus miembros con representantes de IU y de Podemos".

Baena ha indicado que Cs no apoyará a Andreu ni a "su acuerdo con los comunistas" y ha pedido al presidente de la Cámara que convoque "cuanto antes" el pleno de investidura, ya que "La Rioja no puede estar parada porque Concha Andreu no realice su trabajo; es ella la que tiene que conseguir los apoyos suficientes para ser investida".

Moreno ha ratificado su apoyo a la investidura de Andreu y ha explicado que es importante que el pleno de investidura se produzca "a la menor brevedad" porque "el Gobierno de La Rioja en funciones sigue gastándose el presupuesto".