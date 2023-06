Concha Andreu encabezará la lista del PSOE riojano al Senado y Elisa Garrido y Raúl Díaz lo harán al Congreso

La secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado esta tarde que encabezará la listas de los socialistas al Senado en las elecciones generales del 23 de julio. Las candidaturas presentadas han sido aprobadas por el Comité Regional por un 79 por ciento.

La también presidenta del Ejecutivo riojano en funciones ha realizado este anuncio minutos después de la reunión del Comité Regional que ha aprobado las candidaturas del PSOE La Rioja al Congreso de los Diputados y al Senado. La reunión del máximo órgano entre congresos ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de Riojaforum.

Andreu precederá en la lista para la Cámara Alta a Pedro Montalvo -senador en la última legislatura- y de número tres irá Noelia González Pastor.

Mientras que en la Cámara Baja será la alcaldesa de Calahorra en funciones, Elisa Garrido, la número 1, seguida del diputado regional, Raúl Díaz, de la directora general de Igualdad en funciones, Emilia Fernández, y del director general de Deportes en funciones, Eloy Marrodán.

LISTA "SIN PROTAGONISMOS"

Como ha reconocido Andreu este es "un grupo de personas con muchísima capacidad de trabajo, sin protagonismos. De lo que se trata ahora es de tener como prioridad ese 23 de julio, esa fecha de las elecciones en las que tenemos que darlo todo".

"Tenemos mucho que defender, mucha gestión realizada, mucha honestidad por delante, mucho trabajo hecho y eso es lo que nos va a llevar adelante", ha aseverado la candidata socialista.

Trabajo que, a juicio de Andreu, se demuestra "con los datos económicos, los datos de crecimiento, los niveles de empleo que no se veían desde hace 15 años... todo ello nos permite seguir protegiendo nuestras pensiones, entre otras muchas cosas".

Así -ha defendido- "somos compañeros y compañeras que no pensamos en otra cosa que en sacar los mejores resultados porque, al final, serán buenos resultados para La Rioja. Esa es nuestra prioridad y bueno, así nos presentamos".

A pesar de reconocer los "malos" resultados en las pasadas elecciones del 28 de mayo, Andreu asegura que se pueden revertir el próximo 23 de julio "se analizan los datos y la remontada es muy posible y en ello vamos a trabajar".

"NO HAY NADA DECIDIDO"

Además, y a preguntas de los periodistas, Andreu ha destacado que, de momento, "no hay nada decidido" sobre si recogerá o no el acta en el Parlamento de La Rioja. "No se sabe, no hay decidido nada todavía hasta que se conforme el Parlamento. Depende de muchos factores cuando llegue el momento lo valoraremos, lo que sí sé es el extraordinario grupo parlamentario socialista que hay, personas con mucha experiencia, iremos viéndolo en los próximos plazos".

Con todo ello -ha terminado- el PSOE "se encuentra preparado para afrontar unas elecciones generales que son muy relevantes para el presente y futuro del país". El PSOE de La Rioja "defenderá la consolidación de los derechos ganados o el fortalecimiento delas políticas de igualdad frente a la intención del PP de suprimirlas".