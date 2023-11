Concentraciones y actos institucionales arrancan en Galicia una jornada de reivindicación de color morado

Unas 200 mujeres se dan cita en Pontevedra bajo la apelación de ser "más combativas"

Galicia acoge en la jornada de este sábado varias concentraciones para hacer visibles las reivindicaciones feministas y ha arrancado esta mañana con concentraciones y actos institucionales por toda la geografía gallega. Al margen del acto organizado por la Xunta, en la que también participó el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, y actuaciones locales por parte de los ayuntamientos con actos simbólicos, el color morado también se ha dejado ver en concentraciones con carácter más combativo.

Una de ellas, antes de las marchas programadas para la tarde noche del sábado, ha sido la concentración de Pontevedra, donde unas 200 personas se han dado cita en la plaza de Ourense para gritar "no más retrocesos ni más machismo".

Durante la protesta, organizada por la Marcha Mundial das Mulleres, se ha hecho un llamamiento a la "autoorganización feminista y la autodefensa", en la línea de las movilizaciones impulsadas por las trabajadoras de la limpieza "por un convenio digno", de educación infantil, de las conserveras, de trabajo en el hogar, de Atención Primaria en el Sergas o las mujeres de Palestina.

La concentración ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de Judith M.G., la vecina de Vigo de 37 años cuyo cuerpo ha sido encontrado en el polígono industrial de As Gándaras, en O Porriño, y que se investiga como un nuevo crimen machista. Durante la media hora que ha durado la movilización se han coreado consignas como "Non son mortas, son asasinadas --no son muertas, son asesinadas--", "Denuncia arquivada, muller asasinada --denuncia archivada, mujer asesinada--", "O machismo é terrorismo --el machismo es terrorismo--" o "Menos discursos, máis recursos --menos discursos, más recursos--".

La Marcha Mundial das Mulleres ha desplegado una pancarta con el lema "Organicémonos contra as violencias machistas", secundada por colectivos como la Asemblea de Mulleres de Galiza Nova, Erguer y el BNG, que ha contado con la edil de Promoción Económica, Anabel Gulías. También se han leído mensajes individuales dirigidos a la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, reclamando que "no tiene que abolir a las mujeres trans, sino el machismo".

CRÍTICAS A LA XUNTA

El manifiesto ha criticado que "nada se puede esperar" de la Xunta y de su presidente, Alfonso Rueda, argumentando que el "el PP se ha alineado con la ultraderecha fascista" y está contribuyendo a servir "los intereses del sistema" y a perpetuar "el machismo más rancio". También ha rechazado "la Justicia y sus leches machistas que pone en dudas las agresiones".

Así, la Marcha Mundial das Mulleres ha apelado a ser "combativas, firmes y convencidas de seguir luchando" contra situaciones como la brecha salarial, la desigualdad económica y las "violencias" que las mujeres sufren "en cada ámbito" de sus vidas: "Somos las que sostenemos el mundo sin tener derecho a vivir en él", ha añadido.

Esta organización ha concluido animando a "convertir todos los días del año en días de lucha contra el machismo y contra la violencia hacia las mujeres".