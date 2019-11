Concentración en Terrassa contra encarcelamiento de un joven por altercados

Varios centenares de personas se han concentrado esta noche ante el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) para exigir la puesta en libertad de Erik, un joven de 21 años al que un juez ha enviado este sábado a prisión por su presunta implicación en los disturbios de la huelga general del 18 de octubre en Cataluña.

Erik, vecino del municipio, fue detenido por la Policía Nacional por atentado a agentes de la autoridad, lesiones y desórdenes públicos, y este sábado ha pasado a disposición del juez, que ha decretado su ingreso en prisión preventiva.

En protesta por la decisión judicial, partidos independentistas y diversas organizaciones y plataformas, como los CDR, Movimiento ProAmnistía o SAT Terrassa, han hecho un llamamiento a concentrarse en el Raval de Montserrat para pedir su puesta en libertad y la de "todas las víctimas de la represión" en Cataluña.

Junts per Terrassa ha reclamado su "libertad inmediata" y ha mostrado su apoyo a Erik y su familia: "Hacerles saber que no están solos y que no pararemos hasta tenerlos a todos en casa".

El grupo de ERC en Terrassa ha denunciado también a través de Twitter que "la represión del Estado" ha "golpeado" de nuevo en Terrassa, donde otro vecino "ha quedado preso", y ha mostrado su apoyo al joven y a sus familiares.