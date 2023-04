Concentración en San Caetano contra la mina de San Finx, "un desastre medioambiental" del que culpan a la Xunta

Un centenar de personas se ha concentrado este sábado frente al edificio administrativo de San Caetano en contra de la explotación de la mina de San Finx (Lousame), "un desastre medioambiental" para la ría de Muros-Noia del que responsabilizan a la Xunta de Galicia.

Los patrones mayores de Noia y de Portosín, Santiago Cruz e Isaac Gaciño, junto al portavoz de la plataforma local, Rogelio Santos, han sido los encargados de leer el manifiesto de la concentración, en el que han apuntado directamente al Gobierno gallego y al Partido Popular.

"No vamos a permitir ningún tipo de toxicidad en nuestra ría. Son muchos puestos de trabajo (40.000 entre directos e indirectos, según han citado), muchas bocas que alimentar. No nos vamos a detener aquí. No podemos permitir que la calidad del producto y también de nuestras playas, que también vivimos del turismo, sean contaminados. Debemos luchar todos con fuerza y dar a entender que el desastre no se va a permitir", han defendido.

Aseguran que el Ejecutivo gallego debe "corregir" sus políticas medioambientales, "que son un fracaso" y recuerdan que Augas de Galicia tiene "la obligación" de velar por la calidad de las aguas. "Y han consentido a la empresa minera verter agua contaminada durante seis años sin analizar y sin tratarla", han acusado.

"La Xunta no está haciendo suficiente para evitar este desastre. No comprendemos como la conselleira do mar y el presidente Rueda están en contra de los pueblos marineros en esta catástrofe y están a favor de los vertidos pesados y contaminantes en la mina, que causarán un daño irreparable y la ruina de todo el sector".

Han aprovechado también para hacer un llamamiento a los alcaldes populares para que se unan a sus reclamaciones. "Antes van los pueblos marineros y después las ideologías políticas. Si los pueblos van a la quiebra, también van los ayuntamientos", han advertido.

Además de los alcaldes, han interpelado directamente a Alfonso Rueda para que "se ponga a la altura de las circunstancias y corrija esta injusticia". "La mina de San Finx es un desastre medioambiental y la Xunta es la responsable. Pedimos la paralización de la mina por no cumplir la ley medioambiental", han incidido.

"Pertenecemos a la generación de marineros que más normas tiene que cumplir para el cuidado y respeto al mar, pero parece que eso a la mina no le aplica. Parece que pueden hacer lo que les dé la gana. Y no queremos que pase como en Aznalcollar o en el Mar Menor, no queremos ver los peces flotando para decir que paren y respeten el mar", han concluido.

PRESENCIA POLÍTICA

Por otra parte, en la concentración también han participado rostros de la política gallega como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y las también nacionalistas Ana Miranda y Teresa Egerique, así como el secretario de organización del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas.

Teresa Egerique ha querido apuntar que el BNG se suma a la reivindicaciones de los vecinos, entre ellas, que se paralice la autorización de vertido de la Xunta y que dado que la explotación carece de estudio de impacto ambiental desde 2009 y por tanto, "es ilegal", que se "reinicie todo el procedimiento con todas las exigencias de la ley".

"Queremos preguntar también cuántos PP hay. Aquí hay una parte, algunos alcaldes de la ría de Muros-Noia defendiendo aparentemente su ría y comarca, y sin embargo, en San Caetano hay un Gobierno gallego y un PP absolutamente en contra de la ría y de la comarca, y a favor de las grandes empresas e irregularidades que se cometan, consentidas por la Xunta, precisamente para que se puedan instalar. Así que pedimos también a los alcaldes del PP que insten a los suyos, al Gobierno gallego a que paralice el procedimiento y que empiece de cero hasta que se cumpla la ley", ha comentado.

Para el socialista, "se constata como los vecinos dan un grito en defensa de la ría, de los puestos de trabajo y de la riqueza de la zona". "Estamos frente a una actuación por parte del Gobierno gallego y del Partido Popular que da la espalda a los vecinos, ante una falta absoluta de sensibilidad con el principal motor económico de la ría", ha lamentado.

Ha censurado, asimismo, que "quien tiene que escuchar, no escuche y no defienda los intereses de los que debe defender". "Estamos hablando de que allí se produce el 60% del berberecho a nivel mundial. Queda de manifiesto que el Gobierno gallego y Alfonso Rueda están totalmente fuera de la realidad, con un equipo totalmente agotado que no detecta las necesidades y demandas. Estamos ante la constatación del fin de ciclo del PP frente a la Xunta", ha afirmado.