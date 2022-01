Un concejal de Zaragoza en Común llama 'carapolla' a Martínez Almeida

Alberto Cubero, concejal de Zaragoza en Común en el ayuntamiento de la capital aragonesa, ha abierto una polémica en el consistorio al referirse al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el apelativo de "carapolla".

Ha sido en la comisión de Presidencia, Hacienda e Interior en la que se debatía la prórroga del presupuesto de la ciudad y otras cuestiones relacionadas con las ordenanzas fiscales.

En un momento en el que Cubero estaba criticando el retraso en la aprobación de las cuentas de 2022, se ha referido al Ayuntamiento de Madrid y a su alcalde.

"Almeida ahora va a traer a Djokovic y creo que Azcón va a proponerlo hijo predilecto para las fiestas del Pilar, ocurrencias que copia del... iba a decir 'carapolla', perdón, del señor Almeida", ha dicho textualmente Cubero, quien ha continuado hablando de los presupuestos de Valencia hasta que, al momento, la consejera de Hacienda, la popular María Navarro, le ha interrumpido.

"¿Usted qué ha dicho?", ha inquirido Navarro al concejal de ZeC, quien ha insistido: "iba a decir el 'carapolla".

"Me he disculpado y ya está, no es correcto decirlo, se me iba a escapar. No tengo más que decir", ha abundado Cubero.

Navarro, por su parte, ha considerado que "no hay pase" para esas palabras, ha evidenciado su sorpresa y ha manifestado que "no puede ser" que un concejal hable así en una sesión municipal, por lo que ha conminado a que "esos insultos no se vuelvan a escapar".

Cubero ha insistido en pedir disculpas y ha advertido: "lo diré fuera de aquí, pero no aquí".

El propio Almeida ha respondido a las palabras del edil de Zaragoza en Común antes de participar en un foro en Ifema.

El también portavoz nacional del PP ha censurado que Cubero haya dicho de forma un tanto infantil que se le había escapado el insulto y ha terciado que le parece gravísimo que un concejal de Zaragoza se permita insultar de manera tan grave y grosera al alcalde de Madrid.

Creo que llega un momento en que todos tenemos que decir basta ya y basta a que se toleren este tipo de comportamientos, ha aseverado Almeida, para quien comentarios así y "personas" como quien las ha pronunciado "sobran en la política española".

También ha reaccionado el alcalde de Zaragoza y presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, en este caso en Twitter, donde ha escrito: "Esto es impresentable. La izquierda siempre insultando y crispando. ¡Ya vale!". EFE

