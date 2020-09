El concejal de València que simuló hablar en inglés pide disculpas

El concejal Carlos Galiana (Compromís) ha "lamentado profundamente" su decisión de intervenir en directo en un acto para defender la candidatura de Valencia como capital Europea de la Innovación simulando hablar en inglés mientras otra persona le doblaba en una especie de 'playback', ha pedido disculpas y ha admitido que esa decisión "no fue la más adecuada".

La intervención en inglés de Galiana, que es el responsable de la concejalía de Innovación del consistorio valenciano, fue doblada por otra persona, lo que ha suscitado las críticas de los partidos de la oposición y comentarios benévolos de sus compañeros de partido y del PSPBV-PSOE.

"Lamento profundamente que una acción puntual e individual esté quitando protagonismo a todo este recorrido y trabajo que, por otra parte, llevamos años realizando desde distintas áreas, para situarnos como un polo de innovación reconocible dentro de Europa".

"La decisión que tomé ayer de realizar mi intervención con un traductor fue con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible, pero visto con distancia me he dado cuenta que no fue la más adecuada", ha admitido.

Galiana ha realizado estas declaraciones en un comunicado, tras las críticas recibidas por parte de los grupos de la oposición y las consideraciones de sus socios de Gobierno, que han calificado su intervención de "error puntual", pese a aplaudir su trabajo al frente de la concejalía.

Su compañero de filas y vicealcalde, Sergi Campillo (Compromís), ha asegurado este viernes en relación a la polémica que "nadie se esperaba este impacto".

"Desde luego, nadie se podía imaginar que adquiriera estas dimensiones. No es un plato de buen gusto para nadie, es evidente, y él -Galiana- es quien tiene que dar explicaciones, pero he de destacar su trabajo y el de su equipo, gracias al cual somos finalistas. Y nos volveremos a presentar para lograr esa capitalidad", ha agregado.

La vicealcaldesa Sandra Gómez (PSPV-PSOE) ha considerado que "es verdad que se pueden cometer fallos o errores puntuales", pero a su juicio "nada puede empañar" el trabajo desarrollado en la candidatura para la capital europea de la innovación.

La portavoz del PP en València, María José Catalá, ha exigido responsabilidades por la "chapucera" intervención pública de Galiana y ha señalado que València no merece este nivel de bochorno nacional e internacional.

Para Catalá, lo sucedido ayer es un nuevo fraude para Valencia, que puede afectar a la credibilidad y solvencia de la ciudad de cara a la instituciones europeas, porque nos jugábamos la capitalidad de la innovación.

En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner: "No me gustaría que València fuese recordada por lo de ayer. Me parece una falta de respeto lo que hizo Galiana y me gustaría que pidiese perdón. Lo sucedido se ha de investigar, y se han de exigir responsabilidades".

Asimismo, se ha dirigido "a Compromís y a los nacionalistas" para insistir en la necesidad de que "nuestros hijos aprendan valenciano y castellano, pero también inglés".

Por último, el concejal de VOX José Gosálbez ha apuntado que: "la dimisión quizá sea excesiva, pero debe pedir disculpas, pedir perdón".

"Si dimitiese tampoco perderíamos nada, porque dejó en absoluto ridículo al Ayuntamiento, a la ciudad, a los valencianos y a España, porque València era la única representante de España en este evento", ha agregado en una declaración a los periodistas. EFE

