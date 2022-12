El concejal Pere Fuset es absuelto en la causa del accidente de Viveros

Actualiza la información NA1076 con declaraciones del concejal

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Pere Fuset ha sido absuelto de los delitos de homicidio por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores por los que estaba acusado tras el accidente mortal que sufrió uno de los trabajadores que montaban las gradas para un concierto en los Jardines de Viveros en 2017.

EL Juzgado de lo Penal número 17 de Valencia ha dictado una sentencia por conformidad, que ya es firme, tras admitir los otros cuatro acusados una condena de un año y tres meses de prisión y la inhabilitación para ejercer como montadores de gradas por los referidos delitos.

Las aseguradoras implicadas, entre ellas la del Ayuntamiento de Valencia, han alcanzado un acuerdo para indemnizar a la familia del fallecido con 220.000 euros -cantidad que se suma a los 100.000 ya desembolsados-, y además cada uno de los cuatro condenados deberá indemnizar con 5.000 euros a los familiares del trabajador fallecido en el plazo de un año (20.000 en total).

Las defensas han pedido suspender las penas de prisión y las acusaciones no se han opuesto, de modo que los procesados no cumplirán pena de internamiento.

Tras conocer su absolución, a la salida del juzgado, el concejal ha recordado que el fiscal ya se opuso hace dos años a su procesamiento y pidió la absolución por no haber tenido intervención alguna en el montaje y por considerar acreditado que la contratación y autorización de ese proceso se realizó de forma correcta.

"Era surrealista mantener la acusación sobre mí, no había irregularidad alguna", ha insistido Fuset, quien ha admitido sentirse "descansado" tras haberse librado de la última de las imputaciones a las que se ha visto sometido en los últimos años, la mayoría "porque el PP quiso que hiciese este camino varias veces".

"Estoy limpio, me queda en el cuerpo que mis abuelos no hayan podido ver este momento", ha señalado emocionado el concejal.

Preguntado por si quiere recuperar ahora la gestión de la Concejalía de Fiestas y las responsabilidades en la Junta Central Fallera, que abandonó tras ser procesado, Fuset ha contestado: "No es momento de hablar de esto, no es una decisión que me toque a mí".