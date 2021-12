Un concejal de Más Madrid reclama respeto por parte de quienes quieren a Carmena y "no abusar de su discreción"

El portavoz de Hacienda de Más Madrid en el Ayuntamiento, Miguel Montejo, ha reclamado al Grupo Mixto --constituido por tres concejales escindidos después de la renuncia del cuarto por no estar de acuerdo con el acuerdo presupuestario-- que muestren respeto por la exalcaldesa Manuela Carmena si de verdad la quieren y que dejen de "abusar de su discreción".

"Con Manuela Carmena, los que la queremos, lo que se hace es respetar y no abusar de su discreción", ha lanzado en un bronco Pleno de Cibeles, donde han salido adelante los presupuestos con el 'sí' del Grupo Mixto, PP y Cs.

Luis Cueto, integrante del grupo de los concejales autodenominados 'carmenistas', ha centrado sus intervenciones en sus antiguos compañeros, la "izquierda ombliguista" que forma parte de ya "viejos partidos", para reclamar "libertad frente al corsé de las camarillas" de las formaciones políticas.

"Ustedes crearon un Grupo Mixto ilegal, que es tan poco grupo que uno se ha ido y en año y medio no serán ninguno porque no representan a nadie", ha recriminado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, al PP. En su intervención ha insistido en que sus excompañeros no son más que tránsfugas.