Elsa Artadi renuncia por sorpresa a presentarse por JxCat a la alcaldía de Barcelona por razones personales

La presidenta del grupo de Junts per Catalunya (JxCat) en el Ayuntamiento de Barcelona y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha anunciado este viernes que deja la política activa "por decisión personal, no política", decisión, ha subrayado, que no está "vinculada al momento político actual".

"Es una decisión personal que debo tomar porque no estoy en condiciones de seguir sirviendo a mi país y mi ciudad desde la política con la dedicación, la fuerza y la energía con las que lo he hecho hasta ahora", ha explicado visiblemente emocionada Artadi en una comparecencia ante los medios de comunicación en el ayuntamiento, arropada por miembros de su partido y de su equipo.

Artadi, que era la candidata de Junts a la alcaldía de Barcelona para 2023, ha leído entre lágrimas un comunicado en el que informa que deja "la política en activo, tanto en el Parlament de Catalunya como en el Ayuntamiento de Barcelona, así como en los órganos de dirección de Junts per Catalunya", y en el que insiste en que "es una decisión estrictamente personal y muy meditada".

"He dedicado los últimos 11 años de mi vida a servir a la ciudadanía de mi país desde la política. Han sido unos años difíciles e intensos", ha dicho antes de agregar: "He servido con humildad y honor a tres presidentes de mi país, a los que quiero agradecer públicamente la confianza que me han hecho".

Artadi ha destacado que ha trabajado "siempre con la máxima dedicación y compromiso en cada una de las responsabilidades" que le han encomendado. "Pero ya no me siento con la fuerza suficiente para continuar", ha confesado la dirigente independentista.

"Todos podemos tener un momento en el que podemos decir 'basta, no puedo seguir', y mi momento ha llegado ahora. Lo siento, pero es la decisión correcta y honesta", ha argumentado Artadi, quien ha adelantado que ahora le toca "dejar paso a aquellas personas que tienen la capacidad de seguir liderando; personas de gran valía y con la energía para ello".

Artadi, que ha tenido que interrumpir su declaración cuando se ha referido a sus compañeros de partido encarcelados e exiliados por el "procés", ha puesto énfasis en que su "lealtad al presidente Puigdemont y su Govern ilegalmente destituido sigue intacta".

También ha asegurado su "lealtad intacta" al proyecto independentista "como única vía para tener un país mejor", "a la necesidad de lograr el cambio político en Barcelona", y a las personas que han confiado en ella "todos estos años, desde las instituciones y desde la sociedad civil.