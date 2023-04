Con Málaga presentan "soluciones sostenibles para preparar a Málaga para combatir los efectos del calor extremo"

La candidata a la Alcaldía de Málaga por la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha presentado un plan con "tres medidas sostenibles urgentes para preparar a Málaga frente a las consecuencias del calor extremo y el cambio climático".

En concreto, ha detallado, "un plan de barrios verdes, que permita alcanzar el 30% de superficie con zonas en el conjunto de la ciudad como recomienda la OMS; la intervención urgente mediante la instalación de zonas de sombra en los patios de los colegios, ya que son las familias quienes están sufragando con fondos propios la compra de toldos porque el Ayuntamiento no actúa, y la puesta en marcha de una red de refugios climáticos que abarque toda la ciudad, tienen que existir espacios públicos habilitados para proteger a las personas más vulnerables frente a las olas de calor".

Morillas ha detallado que "los parques infantiles, las zonas biosaludables y los patios de los colegios de Málaga no tienen ni una zona de sombra". "No cuentan con zonas verdes, lo que supone un fuerte impacto en la calidad de vida de las malagueñas y los malagueños y en su derecho a la salud. El PP no ha sido previsor en sus 28 años de gobierno y, instalado en su modelo de ladrillo, el hormigón y los rascacielos, no ha preparado a Málaga para afrontar las consecuencias del cambio climático", ha continuado.

Por su parte, el candidato número 2 de la confluencia, Nicolás Sguiglia, ha señalado que "vivimos una situación de emergencia climática, por lo que no podemos quedarnos inmóviles".

Sin embargo, ha lamentado, "el alcalde se limita a ponerse una chapita en la solapa y a utilizar la sostenibilidad como el humo verde para camuflar operaciones especulativas. Parece mentira que una ciudad que quiere organizar una Expo 2027 sobre ciudades sostenibles no haya tomado ninguna medida relevante en los últimos 15 años en la materia".

"Lideramos el desastroso ranking en materia de carriles bici o la poca o nula inversión en consolidar barrios verdes. No son capaces ni de garantizar unos míseros toldos en parques infantiles. La principal garantía para la realización de políticas verdes, porque vamos a tomar la emergencia climática como una prioridad, es la candidatura de confluencia de IU, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz", ha agregado Sguiglia.

El candidato número 5 de la candidatura, Ángel Rodríguez, por su parte, ha criticado "la situación de riesgo que sufre la población por las consecuencias de la emergencia climática y las políticas desarrolladas en los últimos años por el PP en Málaga. Padecemos el fenómeno isla de calor, que tiene un triángulo crítico que se extiende desde Carlos Haya hasta La Malagueta, las zonas más intensamente urbanizadas y con más hormigón".

"Sufrimos una clara insuficiencia de zonas verdes y una gran desigualad entre barrios. En el distrito de Cruz de Humilladero tenemos sólo 0,72 metros cuadrados de zona verde por habitante, si lo comparamos con Teatinos, con hasta 25 metros cuadrados por habitantes, vemos las marcadas diferencias. Justamente son las zonas más densamente pobladas las que han quedado al margen de todas las políticas de fomento de parques, jardines y zonas verdes útiles", ha dicho.

Por último, ha agregado que "tenemos en la actualidad un 9% de la superficie urbanizada en Málaga dedicada a zona verde útil accesible cuando el objetivo es llegar al 30% para evitar un tercio de las 113 muertes por efecto del calor que se producen en Málaga cada año y que la convierten en la ciudad europea con más muertes por 100.000 habitantes".