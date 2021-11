La Comunitat Valenciana exige unida el fin de la infrafinanciación

Una multitudinaria manifestación ha congregado este sábado en Valencia, a pesar del mal tiempo y la lluvia, a los principales líderes políticos, sindicales y empresariales de la Comunitat, para exigir unidos un nuevo modelo de financiación autonómica que "ponga fin a la injusticia".

Convocadas por la plataforma Por una Financiación Justa bajo el lema "Un pueblo unido por una financiación justa", la marcha ha contado con la presencia del presidente autonómico, Ximo Puig, de los principales líderes de los partidos con representación en Les Corts -salvo Vox-, el presidente de la patronal y los dirigentes autonómicos de UGT y CCOO.

La marcha ha transcurrido por las principales calles del centro de la ciudad en un ambiente reivindicativo y con la amenaza de lluvia intensa, aunque finalmente ha hecho acto de presencia de forma muy ligera y únicamente al inicio.

Antes del inicio de la marcha, Puig ha recordado que "llevamos ya muchos años reivindicando lo mismo, hemos aprendido que es necesario persistir para que sea real lo que dice la Constitución, que haya suficiencia financiación para mantener un estado del bienestar potente y vigoroso".

Preguntado por si confía en el Ministerio de Hacienda y en que pronto se aborda esa reforma de la financiación, Puig ha apuntado: "el Gobierno es consciente de la situación de desigualdad, y estamos mucho mejor de lo que estábamos, porque la actitud del actual Gobierno durante la pandemia es claramente diferenciada del anterior".

"Pero esto no es suficiente, necesitamos un nuevo modelo. Y si no hay un gran acuerdo político en España y entre las comunidades autónomas, el Gobierno solo no lo podrá hacer, ahora nadie se puede poner de perfil. Hay que exigir al PP que actúe como un partido de Gobierno, con responsabilidad. Esto no es una reivindicación contra el Gobierno, sino una visibilización del problema valenciano", ha concluido.