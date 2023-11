Comunidades de regantes de Andalucía ya pueden solicitar las ayudas para proyectos de digitalización en el uso del agua

Comunidades de regantes de Andalucía pueden solicitar ya las ayudas para la elaboración de proyectos de digitalización del regadío que contribuyan a mejorar el uso del agua en las explotaciones de regadío, perfeccionar la eficiencia energética y, en general, en la productividad de estas.

El delegado de Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha animado a los usuarios de agua de regadío a presentar sus solicitudes "para desarrollar actuaciones que permitan hacer un uso más eficiente de un recurso cada vez más limitado y extremadamente necesario para los cultivos, por lo que hay asegurar su futuro".

Fernández, según nota de prensa, ha puesto como ejemplo de proyectos subvencionables "actuaciones similares a las más de veinte que ya financia el Gobierno de España en todas las provincias andaluzas con más de 320 millones de euros del Plan de Recuperación, con los que los agricultores avanzan hacia la sostenibilidad medio ambiental y económica de sus instalaciones".

La convocatoria está dotada con 100 millones de euros y las ayudas oscilarán entre los 100.000 euros y los dos millones por proyecto como norma general, estableciéndose cuantías máximas por solución digital, superficie regable y otros aspectos establecidos en las bases.

Convocadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se establecen varias reservas de crédito que, si no se agotan, se acumularán a la línea general: 25.000.000 euros para solicitudes presentadas por comunidades de usuarios que se abastezcan de masas de aguas subterráneas declaradas formalmente en riesgo de incumplir los objetivos medioambientales; 25.000.000 euros para solicitudes presentadas por comunidades de usuarios que se abastezcan de masas de aguas subterráneas que no alcanzan el buen estado; y 10.000.000 euros para solicitudes presentadas por comunidades de usuarios que se abastezcan de masas de aguas superficiales que no alcanzan el buen estado.

Los proyectos serán seleccionados en concurrencia competitiva entre los proyectos presentados que cumplan con los requisitos establecidos. Se valorará la calidad técnica de la propuesta teniendo en cuenta, en todo momento, criterios ambientales, sociales y estratégicos para la selección de los proyectos a través de una comisión de valoración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA

De forma paralela, el delegado del Gobierno ha recordado que también hasta el 13 de diciembre se pueden solicitar las ayudas recogidas en la segunda convocatoria del Perte de digitalización del ciclo urbano del agua, por un importe de 200 millones, destinada a proyectos de digitalización de abastecimiento en alta, distribución, saneamiento y depuración del ciclo urbano del agua.

El objetivo de estas ayudas, que oscilarán entre los 500.000 euros y los diez millones por proyecto como norma general dependiendo del número de habitantes de los municipios en los que tengan lugar las actuaciones, es mejorar el conocimiento de los usos del agua, reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia de los sistemas, optimizar el gasto energético, impulsar la transparencia y la comunicación con la ciudadanía y los diferentes entes públicos y privados involucrados en las diferentes fases del ciclo urbano del agua.

PRIMERA CONVOCATORIA PERTE

En la primera convocatoria del Perte, cuya resolución se publicó el pasado mes de septiembre, fueron seleccionados un total de 30 proyectos de operadores de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua urbana de diversa naturaleza, tales como entidades de la administración local, empresas públicas, mixtas y representantes del sector privado. Dentro de esta convocatoria, en Andalucía se han concedido ayudas por un importe total de 32,32 millones de euros.

La totalidad de las ayudas concedidas oscilan entre los 3,3 a 7,9 millones de euros por proyecto, de los que se verán beneficiados 1.676 municipios de 16 comunidades autónomas con una población de 14.742.016 habitantes. Las ayudas beneficiarán a proyectos que abordan la gestión del agua, tanto en grandes ciudades como en pequeños municipios del medio rural, y que han presentado proyectos agrupados.

La convocatoria, incluida en el Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, está enmarcada en la inversión 3, denominada 'Transición digital en el sector del agua (vigilancia y control del entorno digital)' de la componente 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Toda la información y documentación requerida para la presentación de solicitudes se facilita en el portal web de la convocatoria. Además, existe un buzón específico para realizar consultas al respecto de la convocatoria: bzn- perte-ciclo-agua@miteco.es.