La Comunidad tiene "prevista" en los Presupuestos de 2024 la rebaja del abono por si la mantiene el Gobierno central

La Comunidad de Madrid tiene "prevista" en el proyecto de Presupuestos Generales para 2024 la rebaja del abono transporte en un 60% por si el Gobierno central decide mantener la medida.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, donde ha presentado las cuentas del próximo año, que tienen garantizada su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea y que serán los segundos que logren luz verde de la Cámara de Vallecas desde que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, llegara la Real Casa de Correos.

La rebaja de abono transportes fue una de las medidas impulsadas por el Gobierno central tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y suponía una reducción del 30% que las autonomías podían incrementar. La Comunidad amplió hasta el 60%, reducción que sigue vigente.

"No sabemos si se va a mantener o no la subvención. En el caso de que sí tenemos previsto", ha recalcado Albert. Aún así, ha insistido en que no hay "nada establecido aún" sobre la continuidad de la medida. En el acuerdo entre PSOE y Sumar para la reedición de un Gobierno de coalición de izquierdas se incluye la prolongación de esta iniciativa.