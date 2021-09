Comunidad rechaza "pago por uso" de carreteras, pide inversión en Barajas y reclama más información de fondos europeos

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha rechazado este lunes el "pago por uso" de carreteras, ha solicitado "inversión" en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, conocer más sobre los fondos europeos y que el Ejecutivo central gobierno "para todos".

Así lo ha hecho en respuesta a varias preguntas de una ponencia en Executive Forum, donde ha señalado al Ejecutivo regional que no es "el momento" de implementar un pago por el uso de autovías porque podría afectar a la recuperación económica.

"Apostamos por una gestión ordenada, no subir ni impuestos ni pagos de ciudadanos. Al dejar de gravar a las empresas hay más movimiento de la economía", ha asegurado Pérez, quien ha reclamado saber más sobre los fondos ReactEU porque en su departamento es "importante organizarse con tiempo".

En otra clave, al ser preguntado pro la futura Ley de Movilidad Sostenible, ha indicado que desde la autonomía tienen sus "propias ideas" y que están elaborando su normativa regional, pero que en el caso de la estatal preferirían "menos ideología y más realismo".

"Que tenga compromiso con el Medio Ambiente, pero que no esté reñida con el desarrollo económico. Que no se use de excusa para intervenir o limitar libertades", ha destacado sobre la norma que está desarrollando el Ministerio encabezado por Raquel Sánchez.

También ha reclamado inversión en Barajas de cara a la recuperación y aumento de turistas derivado de la mejora epidemiológica mundial y ha cargado contra la Generalitat de Cataluña por "despreciar" la ampliación de El Prat.

Por último, también se ha referido al carril Bus Vao de la A-2, que ha planteado al anterior ministro del ramo, José Luis Ábalos, como a la actual porque es una de las "absolutas prioridades" del Gobierno regional, que necesita coordinación con el Estado y la capital para acometer esta obra.

"Madrid es una autonomía que no puede estar parada y una persona no puede tardar una hora en ir al trabajo. Hay que programar mejor las obras y el impacto en el tráfico", ha añadido.