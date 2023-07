La Comunidad de Madrid espera que haya un Gobierno "cuanto antes" y confía en el partido que "ganó las elecciones"

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, espera que haya un Ejecutivo central "cuanto antes" y confía en el partido que "ganó las elecciones", en referencia al PP.

"Los españoles se han expresado con rotundidad. Como consecuencia de la expresión popular hay una fuerza política que es la vencedora con más votos y más escaños", ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a preguntas de los periodistas.

Ha asegurado que la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo está "legitimada" para intentar armar una mayoría parlamentaria que le permita ser investido y formar Gobierno.

Mientras tanto, ha incidido en que desde el Ejecutivo autonómico trabajarán "de forma leal para defender los intereses de todos los madrileños". Es por ello que espera que a pesar de la incertidumbre y la sombra de una repetición electoral "no solo no se parará ningún proyecto sino que se seguirá avanzando".

García ha insistido en que Madrid es una región "puntera" que podrá trabajar con el futuro Ejecutivo nacional para "seguir mejorando la calidad de vida y los servicios públicos a todos los madrileños".

Tras las elecciones del 23J, que ganaron los 'populares' en escaños y votos, se ha abierto un escenario en el que Feijóo no cuenta con los socios necesarios tras el 'no' del PNV, imprescindible para poder conformar una mayoría alternativa a la del llamado bloque de investidura que llevó al presidente en funciones, Pedro Sánchez, a La Moncloa tras el 10N. En el otro ala del espectro político, el PSOE podría reeditar gobierno de coalición pero sería imprescindible el 'sí' de todos sus socios y sumar la abstención de Junts per Catalunya.