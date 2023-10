La Comunidad invertirá más de 6.000 millones para multiplicar por cuatro la potencia de los centros de datos

La Comunidad de Madrid invertirá más de 6.000 millones de euros con el objetivo de aumentar su capacidad de potencia para centros de datos en los próximos tres años, pasando de los 150 megavatios (MW) con los que cuenta actualmente a los 600 que se prevén para el año 2026, es decir, cuatro veces más.

Así lo ha anunciado este lunes desde Ifema Madrid el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, durante el acto de inauguración de la feria tecnológica internacional Madrid Tech Show, donde ha destacado que la región "representa más del 80% del total de la capacidad de potencia de España".

Asimismo, Valverde ha avanzado que los proyectos en los que trabaja en este momento el Gobierno regional, y que se encuentran "en diferentes etapas de desarrollo", persiguen el objetivo de situar Madrid "al nivel de los principales territorios europeos en este ámbito, como son Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París".

Finalmente, el consejero de Digitalización ha destacado el crecimiento experimentado por el sector en la Comunidad durante el año 2022, que ha cifrado en un 43%, "una subida muy por encima de la tasa del 16% registrada por los países mencionados".

Hace una semana, en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, López-Valverde adelantó que desde la Consejería de Digitalización ya estaba trabajando, con la Consejería de Economía y Medio Ambiente, para conocer "lo que iba a necesitar la región en el futuro" ante la sobrecarga de capacidad de la red derivada de este crecimiento y de la alta demanda en una región como la madrileña con déficit energético.

"Ahora los centros de datos tienen unos modelos más sostenibles. Usan y necesitan energía, pero también transfieren energía en modo de calor. Las nuevas tecnologías utilizan cada vez menos esta energía, como en computación, pero en la Inteligencia Artificial (IA) y en la cuántica se está usando mucho más", explicó.

MADRID TECH SHOW REUNIRÁ A 350 PONENTES Y CONTARÁ CON 300 EXPOSITORES

La feria Madrid Tech Show, se celebra este lunes y martes en Ifema Madrid con cerca de 300 expositores de sectores como la ciberseguridad, el Big Data, la IA o el comercio electrónico.

El evento contará con 350 ponentes nacionales e internacionales, distribuidos en 18 teatros en los que se ofrecerán más de 80 horas de contenido, como el Chief Technology and Innovation Officer de La Liga, Miguel Ángel Leal; el Head of Digital Marketing and Business de Samsung, Aroa López y el CEO de Kiko Milano, Simone Dominici, entre otros.

Madrid Tech Show también abordará la sostenibilidad y la reducción de emisiones en todo el ecosistema tech, así como los nuevos riesgos en ciberseguridad, la extensión del cloud a toda la infraestructura de una organización, la ética del dato, la eficiencia de Chat GPT en las campañas publicitarias o el impacto de la IA.