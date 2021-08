La comunidad internacional afronta la toma de Afganistán por los talibán y otras noticias que debes conocer

1. La comunidad internacional afronta la toma de Afganistán por los talibán tras su entrada en Kabul





Este fin de semana se ha confirmado la toma del poder en Afganistán por parte de los talibanes, los cuales ya se encuentran en posesión del Palacio presidencial en Kabul, ciudad que tenían rodeada desde la noche del sábado. El grupo terrorista se encuentra a la espera de concluir las negociaciones con el ministro de Interior interino, Abdul Sattar, en las que esperan evitar un conflicto armado en la capital del país, tras la marcha del presidente del Gobierno afgano que ha huido a Tayikistán para, según un comunicado que ha emitido él mismo a través de Facebook, "evitar un baño de sangre".

La ofensiva talibán, que comenzó a agudizarse cuando los Estados Unidos anunciaron la retirada definitiva del país, prevista para antes del mes de septiembre, no ha cesado en las últimas semanas, donde los talibanes han ido conquistando las distintas provincias afganas hasta que han logrado su objetivo final, conquistar la capital del país, Kabul.

2. España envía este lunes dos aviones a Dubái para la repatriación de los españoles





El Gobierno envía este lunes dos aviones A400 desde España con destino Dubai para cubrir la primera fase de repatriación del personal de la embajada, de los españoles que quedan en ese país, y de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con nuestro país, según han señalado fuentes del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Europa Press.

No obstante, aún no se ha especificado cuándo saldrán estas personas de Kabul. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, anunció el viernes el inicio de dicho plan, si bien las fuentes han confirmado que por ahora no ha comenzado la evacuación propiamente dicha, sino que se están cerrando todos los detalles con el Ministerio de Defensa, que es el que procederá a la misma.

3. Una jueza de Ceuta rechaza suspender las entregas de menores a Marruecos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ceuta ha rechazado la suspensión cautelar de las repatriaciones de los menores extranjeros no acompañados que se realizan desde el viernes entre España y Marruecos, y que fue solicitada por el Ministerio Fiscal así como por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes.

En el auto, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia manifiesta que los menores, bajo la tutela de la Ciudad Autónoma de Ceuta, "han sido repatriados en la fecha comunicada al Ministerio Fiscal, tanto la del día de hoy como las llevadas a cabo, al parecer en fechas anteriores", de ahí que no pueda aplicarse el artículo 135 de la LJCA.

4. La pandemia dispara el turismo de camping y caravanas

Acabamos quincena y siempre es un buen momento para hacer balance de lo que llevamos del verano. Parece que el turismo va remontando, poco a poco. Hay más trayectos, las reservas en los hoteles crecen y la gente está más animada para salir a descansar. Pero claro, no podemos olvidar el momento en el que estamos, de donde venimos y los riesgos que corremos con los desplazamientos. Por eso, las alternativas al turismo de sol y playa clásico, van aumentando. Es el caso, por ejemplo de los Campings.

8 millones y medio de personas en España han decidido irse de acampada en el primer semestre de 2021... Han crecido un 83,5%. Esta es una cifra que supera concreces, por ejemplo, las escapadas a albergues o casas rurales que, por así decirlo, son sus competidores más directos... Y ¿por qué ha crecido tanto el número de personas que se plantean otro tipo de turismo? Principalmente, la situación de la pandemia.

5. Los bomberos de Asturias "abandonados" por Barbón: camiones de más de 25 años y sin cinturón de seguridad

El accidente sufrido hace unos días por un camión de bomberos que acudía a atender una emergencia en el concejo de El Franco, en el occidente asturiano, ha destapado el deficiente estado en que se encuentrabuena parte del parque móvil con el que se ven obligados a trabajar a diario en el Servicio de Emergencias del Principado.

El camión, que cayó por un desnivel y dio varias vueltas de campana, no contaba ni tan siquiera con cinturones de seguridad. Su conductor, un bombero interino, resultó con la espalda lesionada y varias vertebras afectadas como consecuencia del accidente.