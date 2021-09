La Comunidad cree que "sobra propaganda" con la factura de la luz y exige al Gobierno que lidere y tome decisiones

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha sostenido este domingo que "sobra propaganda" con la factura de la luz y ha exigido al Gobierno central "que lidere y tome decisiones".

Así se ha pronunciado el consejero madrileño sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en 'El País, en la que se ha comprometido a que cuando acabe 2021 los españoles vean que habrán pagado de luz lo mismo que en 2018.

"Ahora mismo no es tiempo de declaraciones, no es tiempo de propaganda, es tiempo de liderar y tomar decisiones porque para eso existe un Gobierno. Lo que los españoles están esperando es que el Gobierno de Pedro Sánchez resuelva problemas y no siga creándolos", ha señalado al ser preguntado por los periodistas sobre esta cuestión en la reapertura de la Línea 12 de Metro en Móstoles.

Pérez ha hecho hincapié en que "ahora mismo hay un problema, que es que la luz está muy cara, y lo están sufriendo los españoles". Así, ha criticado que tanto el PSOE como Podemos señalasen que con ellos la luz iba a ser "prácticamente gratis" y ahora la luz sea "la más cara de la historia".

"Ahora mismo sobra la propaganda, sobran las declaraciones, sobran las frases. Necesitamos un gobierno que sea capaz de resolver problemas o que al menos deje de crearlos y en este momento todo el Gobierno actual ha mostrado su incapacidad y por eso creemos que es necesario un cambio", ha remarcado.