Comunidad no contempla la cesión de Cercanías e insiste: "Sin inversión es imposible que mejoren las líneas férreas"

Dice que el desmantelamiento del monumento del 11M en Atocha se hace "en plena colaboración y sintonía con todas las víctimas"

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha subrayado este viernes que la red de Cercanías de Madrid necesita inversión por parte del Gobierno central para funcionar correctamente, algo que actualmente no ocurre, con casi 600 incidencias registradas en lo que va de año, "casi el doble" que en el pasado 2022, pero ha rechazado plantear una cesión para que la gestione directamente la Comunidad de Madrid.

"De momento no necesitamos gestionar directamente Cercanías, lo único que queremos es que funcione, que los ciudadanos madrileños tengan esa seguridad de que tienen un servicio prestado de forma óptima por parte de la Administración General del Estado y del Gobierno de Pedro Sánchez en beneficio de la calidad del transporte y de la calidad de la movilidad de todo el país", ha defendido.

En declaraciones a 'Telemadrid' recogidas por Europa Press, el máximo responsable en materia de Transportes de la Comunidad ha insistido en que actualmente la red de Cercanías "no funciona", con casi 600 incidencias registradas en lo que va de año, casi el doble de las contabilizadas el año pasado.

"Lo que queremos es que haya inversión por parte del Estado y que funcione el servicio, más que nada para dar seguridad a todos los madrileños a la hora de utilizarlo. Una posible cesión, pues ahora mismo nosotros no lo consideramos necesario en el sentido de que tenemos el Consorcio Regional de Transporte, que gestiona todas las modalidades de transporte que tenemos en nuestra región y funciona estupendamente", ha explicado.

En cualquier caso, ha indicado que, pese a no contemplar ahora mismo esa cesión, a la Comunidad le preocupa que los hipotéticos pactos que pueda alcanzar el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez con partidos como Junts o ERC para facilitar la investidura contemplen una serie de cesiones "que vayan en detrimento de los intereses de los madrileños".

Al hilo, ha reclamado "máxima claridad" al Ejecutivo central para saber "qué se está dando a cada Comunidad Autónoma y sobre todo tener la certeza de saber qué es lo que va a dar el gobierno de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid y que se va a destinar específicamente a las infraestructuras en la región". "Tenemos una opacidad en lo que se está negociando", ha lamentado, al tiempo que ha censurado "que sean los nacionalistas o los independentistas los que determinen el futuro de las inversiones en la región".

En el hipotético caso de que esto se pusiera encima de la mesa, ha indicado el consejero, habría que valorar si el Gobierno ofrece una financiación adecuada. "Si hubiese un debate a este respecto, todo dependería de la financiación que nos transfiriese el Estado a la Comunidad de Madrid", ha explicado Rodrigo, quien ha incidido en que "si no se financia como dios manda Cercanías Madrid ahora, como para esperar la transferencia de Cercanías Madrid a la Comunidad de Madrid y que se financie en condiciones".

"No se están haciendo las inversiones suficientes y por eso no funciona", ha recalcado el consejero, quien ha censurado que los madrileños no pueden continuar con la "esa incertidumbre y cruzando los dedos porque no saben si van a llegar a tiempo a su puesto de trabajo".

MONUMENTO 11M

El consejero también se ha referido a los trabajos en la estación de Atocha para desmantelar el monumento a las víctimas del 11M, que "van bien" y, en este sentido, ha subrayado que se están desarrollando "en plena colaboración y sintonía con todas las víctimas".

"Todo lo que vamos a hacer en relación a los monumentos del 11-M, no solo el que está en superficie sino también a la sala que había en el vestíbulo de Cercanías de la estación de Atocha, lo estamos haciendo con las asociaciones de víctimas", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que la comisión técnica, donde están representadas, está atendiendo "todas sus demandas" y decidirán también sobre el destino de los ladrillos de cristal con los nombres de las víctimas que hay en el momento que está en superficie.

"Lo que va a hacer la Dirección General de Infraestructura es desmontarlo; lo vamos a custodiar hasta que se constituya en una Comisión por parte del Ayuntamiento de Madrid y se construya el nuevo monumento con las características que quieran directamente las víctimas. Con ese recuerdo de los ladrillos actualmente de cristal haremos con ellos, de momento los vamos a custodiar directamente la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras y haremos con ellos lo que las víctimas quieran", ha explicado.

En cuanto a la llegada de migrantes a la Comunidad, el consejero ha insistido en la necesidad de convocar de manera urgente de la Conferencia Sectorial de Inmigración y ha cagado contra la falta de "claridad e información" por parte del Ejecutivo central. "No tenemos información, no sabemos cuánta gente va a venir, no sabemos cuántas personas van a ir a cada uno de los municipios de nuestra región, los alcaldes están preocupados, la propia administración está preocupada y lo que queremos es lealtad institucional", ha recalcado.