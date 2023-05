Comunidad afirma que su recurso al TS es "distinto" al de la Generalitat: "Nosotros no aceptamos ningún recorte"

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado que los recursos presentados en el Tribunal Supremo (TS) por la Comunidad de Murcia y la Generalitat Valenciana en relación al trasvase Tajo-Segura "no tienen nada que ver", porque éste último, que ha sido rechazado por el órgano judicial, "era para quedar bien y para no molestar al presidente Pedro Sánchez, es decir, era un paripé".

"En el recurso del gobierno socialista de Ximo Puig se aceptaba el recorte del trasvase que ya está en vigor y sólo se recurría los futuros recortes previstos en 2026 y 2027. Queda bien claro que nosotros no aceptamos ningún tipo de recorte al trasvase Tajo-Segura; ni poco, ni mucho, ni ahora, ni más adelante", ha dicho Ortuño.

En una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el dirigente regional ha señalado, tras ser interpelado por los medios de comunicación, que "el hachazo del Gobierno de Pedro Sánchez al trasvase no está basado en criterios técnicos y científicos, sino solo, única y exclusivamente en criterios ideológicos".

A su juicio, este "recorte" tiene "graves" consecuencias económicas, sociales y medioambientales para la Comunidad y para todo Levante, y se ha producido "con el silencio cómplice de los socialistas de la Región".

Ante esta situación, Ortuño ha insistido en que el recurso del Gobierno murciano está "bien fundamentado del punto de vista técnico y jurídico", y ha expresado su deseo de que salga adelante y "no corra la misma suerte que el auto o la resolución judicial que hemos conocido estos días con respecto al recurso de la Generalitat Valenciana".

"No tienen nada que ver el recurso de Valencia con el de Murcia. Ya lo dijimos, no compartíamos los argumentos que utilizaba el gobierno socialista de Ximo Puig, que aceptaba el recurso que ya está en vigor y recurría los recortes futuros. Insisto, los argumentos son totalmente distintos, nosotros no admitimos ningún tipo de recorte", ha precisado.