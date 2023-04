COMUNICADO: TiNDLE acelera su lanzamiento en Reino Unido con destacados minoristas (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

El mes pasado, Next Gen Foods se comprometió a seguir innovando en el sector alimentario con su primera adquisición, la de la empresa emergente Mwah! - una empresa londinense especializada en productos increíblemente cremosos e indulgentes elaborados con plantas. Comenzando con un helado de vainilla de Madagascar, Mwah! se ha asociado con varios restaurantes londinenses, entre ellos Floozie Cookies y WAVE (We Are Vegan Everything), para llevar su delicioso y cremoso helado de origen vegetal a los restaurantes de Reino Unido. Este mes, Mwah! presenta "el especial Mwahbecue", un brioche especiado con canela cubierto con su helado de vainilla de Madagascar y sirope dorado, creado por el equipo de The Gnarbecue en el galardonado bar The Lexington. The Gnarbecue ofrece un menú de alimentos vegetales, en forma de platos de comida rápida americana veganizada, y ahora da la bienvenida a Mwah! a su oferta de postres. Para más información, visite tindle.com y eatmwah.com.

Acerca de Next Gen Foods

Fundada en 2020, Next Gen Foods es una empresa emergente de tecnología alimentaria que desarrolla y comercializa marcas de alimentos vegetales deliciosos, innovadores y sostenibles, como TiNDLE, pollo elaborado a partir de plantas, y Mwah, productos cremosos e indulgentes inspirados en los lácteos. Next Gen Foods está respaldada por un equipo con experiencia demostrada en tecnología de alimentos de origen vegetal, desarrollo de marcas globales y ampliación de la distribución. Para más información, visite?nextgenfoods.sg.

Acerca de TiNDLE

TiNDLE es el principal pollo de origen vegetal, que ofrece el aroma, el sabor y la textura propios del pollo y está elaborado con ingredientes vegetales no modificados genéticamente. TiNDLE es el primer producto de Next Gen Foods, una empresa de tecnología alimentaria fundada en Singapur que desarrolla y comercializa alimentos innovadores y sostenibles para que salvar el planeta sea fácil, agradable y delicioso. Para más información, visite www.tindle.com o siga @tindlefoods en Instagram y @tindle.foods en TikTok.

Acerca de Mwah!

Fundada en 2020, Mwah! es una empresa emergente de alimentación que crea experiencias cremosas e indulgentes inspiradas en los productos lácteos, utilizando ingredientes de origen vegetal. La empresa emergente, con sede en Londres, fue fundada por Damian Piedrahita y Claudia Comini, que se conocieron trabajando en el sector de la alimentación y las bebidas en Italia y se sintieron frustrados por la falta de opciones cremosas y deliciosas a base de plantas en lo que respecta a los productos lácteos. Mwah! fue adquirida en 2023 por la empresa de tecnología alimentaria Next Gen Foods, fundada en Singapur. El primer producto de Mwah! es un cremoso y delicioso helado de vainilla de Madagascar, elaborado a partir de plantas, que refleja la indulgente experiencia del helado clásico. Para más información, visite?eatmwah.com?o siga en Instagram (@eat.mwah).

