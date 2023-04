COMUNICADO: The Body Shop entra en su próximo capítulo

(Información remitida por la empresa firmante)

David Boynton deja el cargo tras cinco años; Ian Bickley, miembro del Consejo de Administración de Natura &Co, es nombrado consejero delegado interino.

LONDRES, 19 de abril de 2023/PRNewswire/ -- (NYSE ? NTCO; B3 ? NTCO3) The Body Shop anuncia el siguiente capítulo de su historia con el cese de David Boynton como consejero delegado y la llegada de Ian Bickley, consejero de Natura &Co, como consejero delegado interino.

Ian es un experimentado experto en el sector minorista y de bienes de consumo de marca y tiene una amplia experiencia en la gestión y el crecimiento de oportunidades de franquicias internacionales, impulsando el crecimiento global omnicanal y siendo pionero en innovación. Con un exitoso historial en la aceleración del crecimiento internacional de Coach y Crocs, así como en el asesoramiento a empresas con fines específicos, Ian aporta una gran experiencia a The Body Shop. En particular, tiene un profundo conocimiento del negocio, ya que anteriormente formó parte del Comité del Consejo de Natura &Co dedicado a The Body Shop, además de actuar como asesor.

En su nuevo cargo, Ian trabajará en estrecha colaboración con el equipo directivo de The Body Shop para perfeccionar y ampliar el plan de negocio actual y acelerar el programa de transformación, con el fin de acelerar el camino hacia la rentabilidad y el retorno a unos ingresos sostenibles. También colaborará estrechamente con la dirección de Natura &Co para encontrar un sucesor permanente para David. La experiencia y los conocimientos de Ian durante su mandato serán inestimables para dar forma al futuro de The Body Shop.

Ian comentó: "Me siento orgulloso y honrado de asumir la importante responsabilidad de dirigir el enorme legado de The Body Shop hacia el futuro. En estos tiempos tan difíciles, el mundo necesita más que nunca el espíritu activista y las excelentes credenciales sociales y medioambientales de The Body Shop. Será para mí un privilegio apoyar a la marca en este nuevo capítulo y ampliar su potencial económico, social y medioambiental para obtener resultados tangibles e impactantes."

Ian sucede a David Boynton, que dirigió la transformación de la marca y del negocio tras la adquisición de The Body Shop de L'Oréal. David también dirigió la empresa en circunstancias extraordinarias, como la pandemia mundial, la guerra de Ucrania, los retos de la cadena de suministro y la inflación de costes, y la incertidumbre de los consumidores. Más recientemente, se han rejuvenecido cerca de 500 productos, así como el lanzamiento del nuevo concepto de tiendas Changemaking Workshop.

David comentó: "Hemos conseguido mucho en los últimos cinco años y medio. Estoy increíblemente orgulloso del negocio que hemos construido juntos y del trabajo que hemos realizado para que The Body Shop vuelva a ser la marca apasionante e inspiradora que nació para ser. Quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas de The Body Shop por su ingenio, resistencia, creatividad, pasión y determinación. Aunque ya no seré el consejero delegado de The Body Shop, seguiré animando desde la barrera y espero ver cómo el negocio alcanza cotas aún más altas. Deseo a The Body Shop mucho éxito en el futuro."

Fabio Barbosa, consejero delegado del grupo de Natura &Co, comentó: "David ha demostrado una pasión increíble por The Body Shop durante su mandato. En nombre de todo el Consejo de Natura &Co, queremos reconocer y agradecer su liderazgo. Al despedirnos de David, también esperamos con ilusión el próximo capítulo de la historia de The Body Shop. Un capítulo que encierra infinitas posibilidades y perspectivas de éxito. Con gran entusiasmo damos la bienvenida a Ian Bickley. La pasión de Ian por el sector minorista y su historial de éxitos le convierten en el líder adecuado para aportar nuevas energías a la empresa. Como parte de sus funciones, Ian trabajará estrechamente con nosotros para encontrar un sucesor permanente y defensor del legado de Anita, un legado que sigue inspirándonos a todos."

Acerca de Natura &Co

Natura &Co es un grupo cosmético global, multicanal y multimarca que incluye Avon, Natura, The Body Shop y Aesop. Natura &Co registró ingresos netos de 36.300 millones de reales en 2022. Las cuatro empresas que forman el grupo están comprometidas a generar un impacto económico, social y ambiental positivo. Desde hace 137 años, Avon representa a las mujeres: ofrece productos de belleza innovadores y de calidad que se venden principalmente a mujeres, a través de mujeres. Fundada en 1969, Natura es una multinacional brasileña del segmento de la cosmética y el cuidado personal, líder en venta directa. Fundada en 1976 en Brighton, Inglaterra, por Anita Roddick, The Body Shop es una marca global de belleza que busca marcar una diferencia positiva en el mundo. La marca de belleza australiana Aesop se fundó en 1987 y es famosa por crear productos para la piel, el cabello y el cuerpo con una meticulosa atención al detalle.

Acerca de The Body Shop

Fundada en 1976, The Body Shop obtuvo la certificación B Corp? en 2019. The Body Shop busca un cambio positivo en el mundo ofreciendo productos de alta calidad, de inspiración natural, producidos de forma ética y sostenible, y haciendo campaña por la justicia social y medioambiental. Habiendo sido pioneros en la filosofía de que los negocios pueden ser una fuerza para el bien, este espíritu sigue siendo la fuerza impulsora de la marca. En la actualidad, The Body Shop es una empresa verdaderamente omnicanal con más de 2.500 puntos de venta (propios y franquiciados) en más de 80 países; el canal directo al consumidor The Body Shop at Home en el Reino Unido y Australia; y una presencia de comercio electrónico en casi 60 mercados.

