COMUNICADO: Sharegain anuncia una alianza estratégica con J.P. Morgan

La solución de préstamo de valores digitales de Sharegain mejora la oferta existente de clientes de financiación de valores de la agencia de J.P. Morgan para administradores de patrimonio en más de 30 mercados de todo el mundo

LONDRES, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Sharegain, una fintech líder en préstamos de valores B2B, anunció hoy una alianza estratégica con el negocio de Servicios de Valores de J.P. Morgan.

La solución SLTech de Sharegain Ltd. permitirá a J.P. Morgan mejorar su oferta de préstamos de agencias de valores haciéndola más accesible para los nuevos administradores de patrimonio y participantes de corredores en línea. Esta colaboración agrega otro custodio global a la creciente lista de clientes de Sharegain en APAC, Europa y Oriente Medio.

Harpreet Bains, director global de gestión de productos de la división Agency Securities Finance de J.P. Morgan, explicó: "Esta emocionante colaboración permite a J.P. Morgan abordar las crecientes necesidades del segmento de agregadores, que busca cada vez más soluciones escalables para ofrecer préstamos de valores a sus clientes finales sin la carga de tiempo y coste de implementar tecnología compleja. Conectar nuestra mejor tecnología y capacidades de distribución global a la solución SLTech de Sharegain permite a los clientes monetizar un grupo nuevo y sustancial de oferta crediticia atractiva y aborda las complejidades que requieren consideración cuando los agregadores amplían su oferta para incluir préstamo de valores".

Boaz Yaari, consejero delegado y fundador de Sharegain, indicó: "Estamos encantados de asociarnos con el gran equipo de J.P. Morgan para ofrecer una solución de préstamo de valores totalmente digital a sus clientes. Esta alianza estratégica representa otra validación de la tecnología y la experiencia líderes en la industria de Sharegain. También subraya el poder de la innovación como catalizador de la democratización y la inclusión en los mercados de capital".

Acerca de Sharegain

Sharegain es una fintech líder mundial en préstamos de valores B2B. Sharegain ha democratizado el mercado de préstamos de valores a través de su solución única, desbloqueando oportunidades potenciales de generación de ingresos que antes estaban reservadas para las grandes instituciones financieras. La solución digital integral de Sharegain combina el control total y la transparencia con gastos generales o iniciales mínimos, lo que permite a los corredores en línea, bancos privados, administradores de patrimonio, administradores de activos y custodios prestar sus acciones, bonos y ETF, y generar ingresos adicionales para su propio negocio y sus clientes.

www.sharegain.com

Con el préstamo de valores, al igual que con otras actividades de inversión, su capital puede estar en riesgo.

Sharegain Ltd está registrada en Inglaterra y Gales (nº 09600298) y está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (nº 730395). Dirección registrada: Oficina 9, Dalton House, 60 Windsor Avenue, Londres SW19 2RR. Sharegain Securities Inc. está registrado en la Comisión de Bolsa de Valores de EE. UU. y es miembro de FINRA (CRD n.° 318555). Puede encontrar información sobre Sharegain Securities Inc. en brokercheck.finra.org. Cualquier información publicada por Sharegain Ltd o cualquiera de sus subsidiarias a través de este material está destinada exclusivamente a inversores institucionales. Si tiene preguntas o tiene más información, póngase en contacto con info@sharegain.com. Este material no debe considerarse como un consejo de inversión o una solicitud para participar en el préstamo de valores. Debe obtener asesoramiento independiente antes de participar. © 2023 Sharegain Ltd

