COMUNICADO: IMOU lanza la nueva generación de IA para el hogar con IMOU SENSE

--IMOU lanza la nueva generación de IA para el hogar con IMOU SENSE, la matriz de algoritmos avanzados de desarrollo propio

Ofrece mayor precisión y detección inteligente con algoritmos inteligentes, algoritmos de navegación y algoritmos de percepción

HANGZHOU, China, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- IMOU, un proveedor líder de soluciones y servicios de IoT inteligente, lanza hoy IMOU SENSE, su matriz de algoritmos de IA de desarrollo propio con el lema "Tan inteligente, tan precisa". IMOU SENSE se ha desarrollado sobre la base de las sólidas capacidades de investigación y desarrollo de la empresa, proporcionando soluciones diversificadas para diferentes escenarios de uso, creando una experiencia más conveniente y eficiente para los usuarios de productos inteligentes.

La matriz de algoritmos de IMOU SENSE consta de algoritmos inteligentes, algoritmos de navegación y algoritmos de percepción.

Los algoritmos inteligentes incluyen tecnologías de IA de vídeo, que incluyen reconocimiento de atributos (reconocimiento de atributos de miembros de la familia, reconocimiento de gestos, etc.), detección de objetivos (figura humana, vehículo, paquete, cara, detección de mascotas, etc.), seguimiento de objetivos, análisis de comportamiento (detección de caídas, intrusión en el perímetro), y tecnología de IA de audio que incluye el algoritmo 3A, localización de fuentes de sonido, detección de sonidos anómalos, etc. Los algoritmos de navegación, utilizados principalmente para robots de limpieza y servicio doméstico, consisten en el algoritmo SLAM, el algoritmo de planificación de trayectorias y el algoritmo de control de toma de decisiones. Los algoritmos de percepción se encargan principalmente de calibrar los sensores multifuente y de procesar y fusionar la información de los sensores multifuente. Los sensores implicados incluyen visión binocular, cámara de luz estructurada, radar de ondas milimétricas, láser de línea, cámara TOF, etc. Las aplicaciones típicas son la estimación de la profundidad de la escena, la detección de vida útil, la evitación de obstáculos por parte de robots, etc.

Una IA realmente precisa

Apoyándose en la sólida base de potencia de cálculo de IMOU y en la capacidad de sus algoritmos líderes, IMOU SENSE es una IA realmente precisa. Los algoritmos de IMOU han logrado grandes avances en muchos campos, como la detección de objetos, el seguimiento de objetos, la detección de cambios y la preinvestigación técnica de vanguardia. Entre estos logros se incluyen VOT-ST2020, ganador de un concurso internacional sobre seguimiento visual de objetos, el mejor artículo de sesión de la 2ª Conferencia Asiática sobre Tecnología de Inteligencia Artificial, el primer puesto en la clasificación de precisión global del punto de referencia genérico de seguimiento de objetos (GOT-10k) y el primer puesto en el conjunto de datos a gran escala para la detección de objetos en imágenes aéreas (DOTA).

Dependiendo de la plataforma en la nube de IMOU, IMOU SENSE obtiene datos de usuario, mejora la calidad de los datos de entrenamiento y realiza un bucle cerrado de datos que, por un lado, puede mejorar continuamente la precisión de los algoritmos y, por otro, realiza la generalización de los algoritmos a varios escenarios domésticos. IMOU SENSE se personaliza y optimiza a nivel de chip para que el chip de IA pueda utilizarse de la mejor manera posible.

En escenarios reales de hogares inteligentes, IMOU SENSE admite la detección precisa de múltiples categorías de objetivos, como humanos, vehículos, mascotas, rostros y paquetes, y admite cualquier disposición y combinación de las categorías de objetivos anteriores. Además, con la ayuda del algoritmo de seguimiento de objetivos, la cámara equipada con IMOU SENSE puede seguir continuamente al objetivo de interés, registrar la trayectoria y comunicar la información a tiempo cuando se detecta un comportamiento anómalo. IMOU SENSE permite la detección y la retroalimentación en tiempo real, con un resultado de detección preciso que es un 20%-50% más alto en tasa de precisión que el algoritmo que viene con el chip.

Una IA realmente inteligente

IMOU SENSE tiene un profundo conocimiento de los escenarios, lo que la convierte en una IA realmente inteligente. Para los robots de limpieza equipados con IMOU SENSE, el robot no sólo sabrá dónde está, sino también qué hay a su alrededor y cómo puede trabajar mejor. Al mismo tiempo, IMOU SENSE puede adaptarse a escenarios desconocidos y desestructurados. Cuando el robot se sitúa en un entorno desconocido, tiene la capacidad de explorar y aprender de forma independiente el entorno que le rodea.

Utilizar un robot de limpieza equipado con IMOU SENSE, por ejemplo, hace que el proceso de limpieza sea sencillamente más inteligente, ya que IMOU SENSE garantiza la detección de actualizaciones dinámicas de fotogramas clave, lo que permite al robot comprender mejor el escenario y enfrentarse a situaciones desconocidas. También puede completar la creación de mapas y la planificación de rutas de forma más rápida y precisa cuando se trata de entornos desconocidos y de evitar obstáculos, para que la limpieza se realice sin preocupaciones.

El plan de limpieza también es más inteligente. El posicionamiento de alta precisión y las capacidades de mapeo de fusión de IMOU SENSE permiten planes de limpieza más personalizados para adaptarse a diversas situaciones en el hogar del usuario, haciendo que la limpieza sea más eficiente.

IMOU SENSE admite la detección de más de 30 categorías de objetos de escenarios domésticos, y diseña estrategias personalizadas para evitar obstáculos para cada categoría con el fin de garantizar el funcionamiento seguro de los robots de limpieza. Además, basándose en el algoritmo de reconocimiento de escenas, el robot IMOU puede identificar de forma autónoma el escenario en el que se encuentra y, a continuación, ofrecer soluciones de limpieza a medida y personalizadas. Por ejemplo, cuando se detecta que el robot está en la cocina o en el cuarto de baño, aumenta automáticamente la fuerza de la mopa; cuando se detecta que el robot está en el dormitorio, ajusta dinámicamente la succión para evitar introducir un ruido excesivo.

Las cámaras de seguridad Cruiser 2 y Rex 3D, lanzadas recientemente por IMOU, son los primeros productos IMOU equipados con IMOU SENSE. Y más productos vendrán con IMOU SENSE, proporcionando soluciones diversificadas para diferentes escenarios de uso.

Acerca de IMOU

IMOU, un proveedor líder de soluciones y servicios IoT inteligentes, se ha comprometido a crear un estilo de vida más fácil, inteligente y seguro para todos los usuarios y sus familias a través de tecnología avanzada y productos inteligentes.

Con los 4 principales sistemas de productos (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights e IMOU Link) basados en la tecnología de IA central y la tecnología en la nube, IMOU proporciona soluciones diversificadas según los diferentes escenarios de uso, creando una experiencia más conveniente y eficiente para los usuarios de productos inteligentes.

Los productos de IMOU han llegado a más de 100 países, y más de 30 millones de usuarios de todo el mundo han disfrutado de la seguridad y la comodidad que ofrece IMOU. Más información en www.imoulife.com.

